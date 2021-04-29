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Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%
29.04.2021

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года снизился на 4,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в марте 2021 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,3% относительно показателя марта прошлого года.

    Основная часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца сократился на 3%. Экспорт упал на 50%. Импорта в марте 2021 года.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2021 года соответствовала 2,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,8% меньше, чем в марте 2020 года. Из общего объема груженых 2,4% приходилось на рефконтейнеры, 97,6% – на сухие. 99,8% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 1,3%.

    В марте 2021 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42,8%, на Мурманск приходилось 30,7%, через Архангельск прошло 24,2% контейнеров.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Арктического и других бассейнов доступна по подписке.


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