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Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
07.05.2021

Соответствие линий расписанию в марте выше, чем в феврале

    • По данным Sea-Intelligence, в марте этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению с февральским показателем на 5,8% и составил 40,4%.

    Правда, до прошлогоднего показателя еще очень и очень далеко – в марте 2020 года индекс соответствия расписанию составлял 70,3%.

    Среднее время опоздания в марте также снизилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 6,16 суток против 6,95 суток в феврале, однако остается намного выше, чем в марте прошлого года, когда оно было 4,75 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

    Из топ-14 глобальных контейнерных линий самый высокий индекс соответствия расписанию был у Maersk – 48,7%, за ним следуют Hamburg Süd с 45,9% и Wan Hai с 42,8%. У прочих линий из контейнерного топа соответствие расписанию было ниже 40%.

    В сравнении с февралем 2021 года все линии продемонстрировали более высокий коэффициент соответствия расписанию. Точно так же, в сравнении с мартом прошлого года у всех перевозчиков соответствие расписанию значительно ниже, что наглядно видно на графике.

    Что-то будет в апреле, когда эффект от перекрытия Суэцкого канала из-за посадки на мель «Ever GIven» должен проявиться в полной мере? 


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