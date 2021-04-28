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Экспорт пластмасс и изделий из них в январе-феврале 2021 года
28.04.2021

Экспорт пластмасс и изделий из них в январе-феврале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, январе-феврале 2021 года экспорт пластмасс и изделий из них из России составил 585,2 тыс. тонн (+55,6% к январю-февралю 2020 года), или 711,7 млн долларов (+44,2%).

    Стоит отметить, что в январе-феврале 2021 года пластмассы и изделия из них отправлялись из России в 126 стран. При этом основными станами-импортерами были Китай, Беларусь и Казахстан.

    По итогам первых двух месяцев 2021 года поставки пластмасс и изделий из них в Китай в физическом выражении выросли в 4,1 раза, в денежном – в 3,3 раза.

    Экспорт в Беларусь в физическом выражении увеличился на 4,3%, в денежном – на 12,7%.

    В Казахстан было отгружено на 3,3% меньше товаров в тоннах и на 0,9% меньше в деньгах.

    Подробный анализ экспорта пластмасс и изделий из них, а также других грузов из России по итогам января-февраля 2021 года доступен по подписке.


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