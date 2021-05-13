Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Сайменского канала
13.05.2021

Грузооборот Сайменского канала

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    08.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 14, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона наблюдается небольшой рост ставок фрахта. Как сообщает брокерская компания […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    29.04.2021
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2021
    На 15 неделе 2021 года фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и […]
    Только для подписчиков
    2021Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    29.03.2021
    Угольный морской порт Шахтерск открывает навигацию-2021
    В Угольном морском порту Шахтерск дан старт погрузочным работам. Первое судно «Golden Feng» типа […]
    2021НавигацияУгольШахтерск
    0
    29.01.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 4, 2021
    На 4 неделе 2020 года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. […]
    Только для подписчиков
    2021Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    15.02.2021
    Грузооборот российских портов в январе 2021 года в деталях
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2020ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    24.02.2021
    Роттердам снизил грузооборот, но увеличил прибыль
    Грузооборот порта Роттердам по итогам 2020 года снизился на 6,9% и составил 436,8 млн […]
    2020ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    22.04.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
    Март 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    26.02.2021
    Волжское пароходство открыло навигацию 2021 года
    Пока только на юге России
    2021Волжское пароходствоНавигация
    0
    13.04.2021
    TransRussia-2021: встреча вживую
    12 апреля в Москве открылась 25-я юбилейная Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и […]
    2021ВыставкаТрансРоссия
    0
    31.03.2021
    Продуктовый импорт, январь 2021: поставки практически всех исследуемых продуктов питания снизились
    По данным Федеральной таможенной службы, за январь 2021 год в Россию было завезено 17,8 […]
    2021ИмпортПродукты питания
    0
    22.01.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 3, 2021
    На 3 неделе 2020 года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2021 Контейнерооборот лидеров
    13.05.2021 Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме
    13.05.2021 DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала
    13.05.2021 HHLA увеличила выручку и операционную прибыль
    12.05.2021 TradeLens будет работать в Китае
    12.05.2021 Контейнерный поезд Москва – Чита
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти