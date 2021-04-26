Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева

Капитан морского порта Магадан выдал разрешение на подъем первого затонувшего судна в бухте Нагаева (Охотское море), сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива». Работы осуществляются в рамках «дорожной карты» по подъему и удалению затонувших судов в акватории в бухте Нагаева, утвержденной распоряжением правительства РФ.

Из четырех, определенных «дорожной картой» для утилизации судов – «Гусфар-1», «Линг», «Серес» и «Малли», только последнее — рыболовное судно «Малли», находится в границах акватории морского порта Магадан. Правительством Магаданской области 12 апреля заключен государственный контракт на выполнение работ по комплексной утилизации морского судна «Малли». Сумма контракта — более 11,6 млн. руб. Исполнителем по контракту на поднятие и утилизацию затонувшего судна станет ИП Серебренников М.В. (г. Барнаул). Работы по контракту должны быть закончены до конца ноября этого года. В соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ капитаном морского порта Магадан Рустамом Абдуллиным выдано разрешение на подъем затонувшего рыболовного судна.

Определение исполнителей и заключение контрактов на утилизацию трех оставшихся судов продолжается. Работы по их утилизации должны быть завершены до конца сентября 2021 года. Предполагаемая сумма контракта по каждому судну около 5,5 млн. руб.

Реализацию задачи по очистке бухты Нагаева и других прибрежных акваторий ДФО от затонувших судов находится на контроле правительства РФ. Решение этой давней проблемы сдвинулось с мертвой точки посещения Магадана премьер-министра России Михаилом Мишустиным в августе прошлого года в рамках его рабочей поездки по дальневосточным регионам страны.