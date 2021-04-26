Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
26.04.2021

Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева

    • Капитан морского порта Магадан выдал разрешение на подъем первого затонувшего судна в бухте Нагаева (Охотское море), сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива». Работы осуществляются в рамках «дорожной карты» по подъему и удалению затонувших судов в акватории в бухте Нагаева, утвержденной распоряжением правительства РФ.

    Из четырех, определенных «дорожной картой» для утилизации судов – «Гусфар-1», «Линг», «Серес» и «Малли», только последнее  — рыболовное судно «Малли», находится в границах акватории морского порта Магадан.  Правительством Магаданской области 12 апреля заключен государственный контракт на выполнение работ по комплексной утилизации морского судна «Малли». Сумма контракта — более 11,6 млн. руб. Исполнителем по контракту на поднятие и утилизацию затонувшего судна  станет ИП Серебренников М.В. (г. Барнаул). Работы по контракту должны  быть закончены до конца ноября этого года. В соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ капитаном морского порта Магадан Рустамом Абдуллиным выдано  разрешение на подъем затонувшего рыболовного судна.

    Определение исполнителей и заключение контрактов на утилизацию трех оставшихся судов продолжается. Работы по их утилизации должны быть завершены до конца сентября 2021 года. Предполагаемая сумма контракта по каждому судну около 5,5 млн. руб.

    Реализацию задачи по очистке бухты Нагаева и других прибрежных акваторий ДФО от затонувших судов находится на контроле правительства РФ. Решение этой давней  проблемы сдвинулось с мертвой точки посещения Магадана премьер-министра России Михаилом Мишустиным в августе прошлого года в рамках его рабочей поездки по дальневосточным регионам страны.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2021
    В бухте Нагаева началась работа по подъему затонувших судов
    В бухте Нагаева (Магадан, Охотское море) началась работа по подъему затонувших судов в бухте […]
    бухта Нагаевазатонувшие судаМагаданОхотское море
    0
    12.03.2021
    Первое затонувшее судно на Камчатке поднимут в ближайшее время
    Первое из четырёх затонувших судов, удаление которых запланировано в качестве первоочередных мероприятий, планируют поднять […]
    затонувшие судаКамчатка
    0
    06.04.2021
    На Камчатке завершают подъем первого затопленного судна
    6 апреля генподрядчик – компания «АкваПРО» – приступила к завершающему этапу подъема судна, затопленного […]
    Авачинская бухтазатонувшие судаКамчаткаподъем судов
    0
    17.03.2021
    На Камчатке начались работы по подъему затонувшего рефрижератора «Ронд»
    На Камчатке 16 марта начались работы по подъему на поверхность затонувшего» рефрижератора «Ронд». Судно […]
    затонувшие судаКамчатка
    0
    05.04.2021
    На Камчатке определят, какие затонувшие суда поднять первыми
    Перечень судов, которые в первоочередном порядке будут подняты из акватории Авачинской бухты, представят до […]
    затонувшие судаКамчатка
    0
    16.02.2021
    Утвержден план по подъему затонувших на Дальнем Востоке судов
    Акватории Дальневосточного федерального округа освободят от затонувших судов. План мероприятий, направленных на решение этой […]
    акваторияГосдума РФДальний ВостокДорожная карта
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    26.04.2021 Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск
    26.04.2021 OOCL увеличил объемы и выручку
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года в деталях
    26.04.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2021
    23.04.2021 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти