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На поднятие всех затонувших судов в Авачинской бухте уйдет три года
24.05.2021

На поднятие всех затонувших судов в Авачинской бухте уйдет три года

    • На поднятие всех затонувших судов в Авачинской бухте уйдет три года. В этом году из акватории Авачинской бухты будет поднято четыре затонувших судна, об этом сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов

    В акватории Авачинской бухты всего 84 затопленных судна, у части из них нет владельцев, у половины на связь не выходят собственники, находятся в стадии банкротства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

     «Сейчас в правительстве РФ заканчивается работа над нормативной документацией, которая позволит в ускоренном порядке забирать такие объекты в региональную собственность. Технология будет заключаться в том, что мы будем оформлять на Камчатский край собственность на соответствующие бесхозные и брошенные суда и после этого в рамках установленных конкурсных процедур максимально оперативно проводим обследование экологической безопасности – это главный фактор, в котором нам нужно убедиться, чтобы избежать риска разлива нефтепродуктов и других веществ, а затем составить план работ, – рассказал губернатор региона. – Всего на этот год у нас задача поднять четыре судна, и, несмотря на то, что нормативка еще в работе, мы занимаемся этим вопросом в ручной режиме – ведем работу по каждому объекту. На перспективу считаю крайне важным консолидировать крупные лоты, чтобы возникала целесообразность массового подъема металлолома и компенсации затрат. Мы берем на себя всю организацию процесса и готовы максимально быстро работу проводить, однако потребуется помощь федерального бюджета в части компенсации ряда затрат».

     Как отметил Владимир Солодов, в общей сложности предполагается поднять порядка 40 судов. «Объекты, находящиеся на большой глубине и, условно говоря, вросшие в дно, подниматься, скорее всего, не будут в силу дороговизны и нецелесообразности, — сказал он. — Мы сделали приоритезацию – первые четыре объекта, особенно мешающие движению в бухте. Как только технология проведения работ будет отработана, мы предполагаем выйти на 15-20 объектов в год, таким образом, завершить процесс в течение двух-трех лет».

    Напомним, во время визита Михаила Мишустина на Дальний Восток летом 2020 года В. Солодов заручился поддержкой вице-премьера РФ по вопросу очистки бухты от металлолома.

    Тогда глава кабинета министров страны поручил Минтрансу и Минфину РФ совместно с Минприроды, Росимуществом и главами регионов ДФО представить дорожную карту по подъёму и утилизации затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов, в том числе бесхозных, мешающих безопасному судоходству и создающих экологические риски.


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