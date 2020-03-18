Супертанкеры фрахтуют под хранилища нефти

Швейцарская трейдинговая компания Glencore зафрахтовала супертанкер «TI Europe» дедвейтом 441,6 тыс. тонн (вместимость 3 млн баррелей) для хранения сырой нефти в море, сообщает gCaptain со ссылкой на собственные источники. Это один из самых больших в мире танкеров.

По данным источников, фрахтовая ставка составила 37 тыс. долларов в день на первые шесть месяцев. Кроме того, британско-нидерландская Royal Dutch Shell зафрахтовала на три месяца три танкера для хранения сырой нефти в море. Вместимость каждого судна составляет 2 млн баррелей.

Отмечается, что трейдеры готовятся к резкому росту мировых запасов нефти, после того, как ОПЕК и ее члены отказались от сделки по сокращению добычи нефти. Избыток нефти на мировом рынке побудил игроков искать варианты хранения как на суше, так и в море с использованием танкеров.

В условиях роста добычи нефти из-за сорвавшейся сделки ОПЕК+ увеличился спрос на танкеры, и ставки взлетели почти в 10 раз. По данным Reuters, ставки на танкеры VLCC дедвейтом 200-320 тыс. тонн с Ближнего Востока на Китай выросли с 30 тыс. долларов в день на прошлой неделе до порядка 265 тыс. долларов в начале этой недели. Этот тренд затронул и суда меньшего тоннажа – ставки на Suezmax’ы дедвейтом 120-200 тыс. тонн из Персидского залива в Индию выросли с 20 тыс. долларов в день на прошлой неделе до 200 тыс. долларов на этой неделе.

«Рынок сошел с ума, – цитирует Wall Street Journal брокера из Сингапура. – Последний раз такое наблюдалось в октябре прошлого года, когда США внесли в черный список китайские танкерные компании и большое число судов оказалось не у дел, в результате ставки пробили потолок». «Но, – предупреждают участники рынка, – этот пузырь рано или поздно лопнет, когда крупные экспортеры нефти вспомнят о логике».