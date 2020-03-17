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Коронавирус подкинул проблем линиям в Бангладеш
17.03.2020

Коронавирус подкинул проблем линиям в Бангладеш

    • Внутренние контейнерные терминалы в Читтагонге (Бангладеш) приостановили обработку контейнеров Maersk Line, OOCL и Gold Star Line из-за споров о сборах.

    В январе сухие порты подняли сборы на 22%, однако перечисленные линии, которые в сумме обеспечивают 20-25% всего экспорта Бангладеш, с увеличением сборов не согласились и до сих пор их не оплачивают, сообщает The Loadstar со ссылкой на Ассоциацию внутренних контейнерных терминалов Бангладеш (BICDA).

    «Эти судоходные компании должны 2,5 млн долларов 18 внутренним контейнерным терминалам, – отмечают в BICDA. – Корейская Hanjin Shipping, обанкротившаяся в 2017 году, до сих пор должна 3,5 млн долларов, еще одна компания – 2,9 млн долларов. А что будет, если из-за коронавируса эти линии прекратят работу в Бангладеш? Как мы вернем деньги? Мы можем возобновить обслуживание только в случае оплаты».

    «Сборы устанавливаются в соответствии с распоряжением Администрации порта Читтагонг, – сказал секретарь BICDA Рахул Амин Сикдер. – Большинство отправляемых из страны контейнеров обрабатывается на внутренних контейнерных терминалах Читтагонга. Груз поступает на терминалы с заводов, в основном, на автомобильном транспорте, затем его затаривают в контейнеры и везут в порт, откуда фидерными судами везут в порты-хабы Сингапур, Коломбо и Порт-Кланг. Затем контейнеры перегружают на океанские суда и отправляют в порт назначения».

    «Такая ситуация серьезно подорвет наш экспорт. Терминалы не должны повышать сборы, если консенсус с перевозчиками не найден, – прокомментировал ситуацию один из бангладешских экспортеров одежды. – В условиях, когда экспорт из-за коронавируса сталкивается с перебоями и продолжает сокращаться, мы не можем платить повышенные сборы. Терминалы должны немедленно возобновить свои услуги, и правительство должно вмешаться в ситуацию, иначе торговлю ждет еще один удар».


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