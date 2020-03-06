Женщина и пароход

Евдокия Мельникова была не первой и не последней бизнес-леди в дореволюционное время в России, в том числе и на Алтае, но уж точно самой яркой, поскольку имела славу деспотичного руководителя и занималась совершенно не женским делом — речными перевозками по всей Сибири.

После смерти мужа Евдокия Мельникова решила основать своё собственное пароходство. В 1893 года она организует в Барнауле собственную пароходную компанию, во главе которой ставит своего 23-летнего сына Александра. Надо сказать, что при отсутствии нормальных дорог, в том числе и при полном отсутствии железных дорог, реки на юге Сибири в конце XIX века были едва ли не единственным способом связать в одну нить производственные и сельскохозяйственные центры с рынками сбыта.

Первым пароходом новой транспортной компании стал «Кормилец», построенный в Тюмени на заводе Пирсона-Гуллета. Название было с подтекстом — судно должно было кормить семью Мельниковой и приносить доход. Это небольшое судно в 200 лошадиных сил по всей длине палубы имело жилую надстройку, в носовой части которой был оборудован салон и каюты первого класса, а в кормовой – каюты второго класса и общий зал для пассажиров третьего класса. По сути, Мельникова первой среди других судовладельцев Обского бассейна приобрела двухпалубные пароходы американского типа с каютами разных классов. 20 июня 1893 года «Кормилец» отправился в свой первый рейс до Томска, двигаясь со скоростью 20 верст в час.

«Кормилец»

Кстати, центральный офис пароходства также переместился в столицу губернии — Томск, а отделения были открыты в Барнауле, Бийске и Новониколаевске. Клиентов старались привлечь разными бытовыми удобствами и техническими достижениями. В зависимости от купленного билета пассажир мог рассчитывать даже на библиотеку и пианино в салоне, кроме того, к их услугам предлагались буфет, кухня, электрическое освещение и паровое отопление. Внутренние помещения имели хорошую даже по современным меркам отделку.

Сохранилось письмо, которое Евдокии написал ее сын Александр:

«Дорогая мама!

Все благополучно; давно не писал, потому что скоро собираюсь выехать из Тюмени домой на «Гуллете». Пароходы вышли очень красивые и хорошие. Будьте здоровы. Ваш Александр. Тюмень. 12 августа 1907 г.».

Русско-японская и Первая мировая войны стали катализатором развития речных перевозок. Во время этих войн Транссибирская магистраль была почти полностью переориентирована перевозку военных грузов, а значит, на речной транспорт легла вся гражданская логистика — от товаров до пассажиров.

Евдокия Мельникова успешно воспользовалась конъюнктурой рынка. С прикола были сняты простаивавшие суда, отремонтированы и реконструированы устаревшие. В 1907-1909 годах она отправила в навигацию семь прекрасно отделанных пароходов американского типа.

К 1910 году флотилия Мельниковой насчитывала уже 10 пароходов и 6 барж. Она перевозила 4 млн пудов грузов, основную часть которых составляло зерно, шедшее по Оби с Алтая в северном направлении.

Крупнейшими пароходами Мельниковой были «Богатырь», «Воткинский завод» и «Двигатель» мощностью по 500 лошадиных сил каждый (первый «Кормилец» имел всего лишь 200 л.с.). В штате компании трудились более 500 человек — от управляющих и капитанов до матросов и техников. К 1914 году обороты пароходства превысили 830 тыс. рублей, при этом чистая прибыль составила 205 тыс. рублей. Мельникова стала миллионершей. В 1913-1915 годах пароходство Мельниковой входило в картель барнаульских и новониколаевских пароходовладельцев — «Соединенную пароходную компанию», являясь самым крупным пайщиком.

Завод

Современники считали Мельникову не только успешной и деловой, но и женщиной-диктатором. Критиковали её за экономию на своих же работниках, грубость и крутой нрав. В отличие от других, на её предприятиях зарплата не росла, а снижалась. В 1910 году фонд заработной платы, например, сократился на 30%.

В 1917 году Евдокия Мельникова умерла, а ее наследник Александр продал дело Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли за 1,6 млн рублей. Впрочем, на этом история не закончилась.

После революции отрекшийся от престола император Николай II часть пути в ссылку (от Тюмени до Тобольска) преодолевал на пароходе «Кормилец». В мае 1921 года это же судно, но уже переименованное в «Совнарком», врезалось в опору железнодорожного моста в районе Новониколаевска, совершая рейс из Барнаула в Томск. В результате аварии на пароходе взорвался котёл, а корпус переломился пополам. Останки судна были подняты со дна реки и утилизированы в 1984 году, через 93 года после первого рейса, который принёс Евдокии Мельниковой имя самой известной алтайской предпринимательницы дореволюционной эпохи.

(По материалам из открытых источников)