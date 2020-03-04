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Первая партия зерна из порта Зарубино в Японию
04.03.2020

Первая партия зерна из порта Зарубино в Японию

    • В морском порту Зарубино, ключевом участке МТК «Приморье-2», проведена первая перевалка зерновых грузов. На судно, которое направляется в японский порт Матсунага, отгружено 2,7 тыс. тонн кукурузы, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

    Работы по отгрузке произведены группой компаний «Легендагро» совместно с единственным стивидором морского порта Зарубино – ООО «Морской порт в Бухте Троицы» (МПБТ). В операциях перевозки в порт и дальнейшей перевалки зерновых грузов на судно использовалось оборудование МПБТ, а также специализированная техника ГК «Легендагро» — 30 автомобилей-зерновозов и судовой мобильный погрузчик. Договор о перевалке зерновых был подписан между ГК «Легендагро» и МПБТ на прошедшем пятом Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

    По словам генерального директора ООО «Легендагро Приморье» Дмитрия Савенкова, в зерновом году 2019-2020 ГК «Легендагро» планирует направить на экспорт через порт Зарубино до 40 тыс. тонн зерновых и масличных грузов в направлении КНР, Японии и Республики Кореи.

    Как отметил генеральный директор ООО «Морской порт в Бухте Троицы» Андрей Перевалов, «Благодаря удачному географическому положению порт Зарубино является логичным решением для организации нового маршрута для экспортных поставок российского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Такой же выбор был сделан и китайскими грузоотправителями, выбравшими Зарубино в качестве ключевого звена международного транспортного коридора «Приморье-2», целью которого является транзит грузопотоков из Северного Китая».

    Поддержку проекту ГК «Легендагро» оказывает АНО АПИ. В сентябре прошлого года на полях пятого Восточного экономического форума был подписан меморандум между ГК «Легендагро» и АНО АПИ о намерениях по реализации инвестиционной программе группы компании в Приморском крае. Объем проекта составит 10 млрд рублей. Проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику.

    ГК «Легендагро» осуществляет инвестиционную программу в Приморском крае по трем направлениям. Первое – растениеводство с целью достигнуть объема обрабатываемых земель до 50 тыс. га. Второе – создание собственной логистической компании и организация перевалки зерновых и масличных культур мощностью до 400 тыс. тонн в год в портах Приморского края. Третье – строительство завода по глубокой переработке сои в соевый протеиновый концентрат с мощностью по сырью 240 тыс. тонн в год.

    Отметим, что акционерами группы компаний «Легендагро» являются три крупные китайские корпорации: Корпорация Legend Holdings, Beidahuang Group – крупнейший в Китае сельскохозяйственный бизнес со штаб-квартирой в Харбине и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. (Jiusan) – третий по объему переработчик соевых бобов в Китае с годовой мощностью переработки 12 млн тонн в год.


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