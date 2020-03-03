Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
импорт
03.03.2020

В каких регионах растет импорт

    • Иконка информация о ПОРТСТАТ
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

    В денежном выражении

    Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости был в Камчатском крае. В 2019 году отгрузки в регион выросли в 2,4 раза до 177,4 млн долларов. При этом поставки судов, лодок и плавучих конструкций увеличились на 37,7 млн долларов. В 2019 году в Камчатский край было отгружено 8 морских рыболовных судов на сумму 34,6 млн долларов из Норвегии и Японии, рефрижераторное морское судно на сумму 2,7 млн долларов из Японии и грузопассажирское морское судно на сумму 3,5 млн долларов из Китая. 24,7% импорта шло из Южной Кореи, 20,3% – из Норвегии и 10,4% – из Гонконга.

    На 55,6% – до 127,5 млн долларов – выросли поставки в Курганскую область. В том числе на 16,8 млн долларов увеличился импорт пшеницы и меслина из Казахстана, на 5,8 млн долларов – антибиотиков, на 5,1 млн долларов – черных металлов. 27,8% отгрузок в регион осуществлялось из Китая, 22,1% – из Казахстана и 11,9% – из Германии.

    В Сахалинскую область было ввезено товаров на сумму 946,4 млн долларов, что на 31,1% больше по сравнению с 2018 годом. При этом на 169,1 млн долларов увеличились поставки судов, лодок и плавучих конструкций. В регион было импортировано 7 буксиров из Китая, Сингапура и Малайзии на сумму 54,1 млн долларов, 17 морских рыболовных судов из Норвегии, Китая, Японии и США на 40,6 млн долларов, два морских рефрижераторных судна из Японии на 22,7 млн долларов, 11 прочих морских грузовых и грузопассажирских судов на 61 млн долларов. 21,7% поставок пришлось на США, 13,6% – на Китай и 8,7% – на Италию.

    Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. За 2019 год поставки в столицу выросли на 3,7 млрд долларов до 107,2 млрд долларов. Поставки фармацевтической продукции увеличились на 3,2 млрд долларов, в том числе лекарственных средств для розничной торговли – на 2,1 млрд долларов. 23,4% поставок пришло из Китая,11,4% – из Германии и 6,8% – из США.

    Импорт в Приморский край вырос на 964,4 млн долларов до 5,1 млрд долларов. В том числе поставки средств наземного транспорта увеличились на 450,4 млн долларов, судов, лодок и плавучих конструкций – на 68,7 млн долларов. В 2019 году в регион было поставлено 34 морских рыболовных судна из Японии, Германии, Норвегии и Южной Кореи на сумму 75,9 млн долларов, 4 морских танкера из Южной Кореи, Турции и Нидерландов на 73 млн долларов, 3 буксира из Китая и Японии на 16 млн долларов, 3 рефрижераторных морских судна из Японии и Германии на 11,1 млн долларов, 4 прочих морских грузовых и грузопассажирских судна из Германии и Китая на 10,6 млн долларов. 55,1% товаров было импортировано из Китая, 20% – из Японии, 9,8% – из Южной Кореи.

    На 594 млн долларов до 6,6 млрд долларов выросли поставки в Калужскую область. Импорт легковых транспортных средств увеличился на 209,8 млн долларов, двигателей внутреннего сгорания – на 107,3 млн долларов. 22% товаров поступило из Германии, 19,3% – из Китая и 7,2% – из Словакии.

    В физическом выражении

    Иконка информация о ПОРТСТАТ
    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической скоро будут загружены данные за январь 2020 года.

    В физическом выражении наибольший рост в процентах приходился на республику Алтай. По итогам 2019 года импорт в регион вырос в 3,8 раза и составил 18,4 тыс. тонн. На 16,5 тыс. тонн выросли поставки нефтепродуктов. При этом более 90% объемов (в физическом выражении) поступило из Казахстана.

    Поставки в Камчатский край увеличились в 3,4 раза до 67,1 тыс. тонн. В том числе нефтепродуктов было ввезено на 32,3 тыс. тонн больше по сравнению с 2018 годом. Импорт из Гонконга составил 44,3%, из Южной Кореи – 20,1%, из Китая – 10,3%.

    В Ямало-Ненецкий АО было ввезено 36,3 тыс. тонн грузов, в 2,1 раз больше по сравнению с 2018 годом. Импорт изделий из черных металлов вырос на 13 тыс. тонн, органических химических соединений – на 6 тыс. тонн. Более 50% поставок было из Австрии, 18,3% – из Экваториальной Гвинеи и 10,4% – из Китая.

    Лидером по приросту физического объема импорта является Санкт-Петербург, поставки в который выросли на 8,3 млн тонн и составили 18,8 млн тонн. В том числе импорт природного газа из Казахстана вырос на 6,4 млн тонн, гальки, гравия и щебня – на 1,7 млн тонн. Почти 50% товаров пришло из Казахстана, 11,8% – из Финляндии и 7,1% – из Китая.

    На втором месте – Свердловская область. По итогам 2019 года импорт туда увеличился на 1,5 млн тонн до 14,8 млн тонн. Наиболее значительно выросли поставки каменного угля – на 1,2 млн тонн. Большая часть объемов шла из Казахстана (88,4%).

    Поставки в Челябинскую область выросли до 12,9 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше по сравнению с 2018 годом. Ввоз руд и концентратов железных увеличился на 1,2 млн тонн, бурого угля – на 870,5 тыс. тонн. На товары из Казахстана приходилось 89,8%.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2020
    Овощной импорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортСтатистика таможни
    0
    02.03.2020
    В какие страны сокращается экспорт
    Итоги 2019
    2019Статистика таможниСтраныЭкспорт
    0
    15.01.2020
    «Атомфлот» подвел итоги года
    ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2019 год. За прошлый год атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой […]
    2019Арктик СПГ 2Балтийский заводГыдан
    0
    05.02.2020
    Экспорт растительного масла
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019Статистика таможниЭкспорт
    0
    21.01.2020
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 12,8 млн тонн, что […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Экспорт мяса и субпродуктов
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019МясоСтатистика таможниТСВТ
    0
    25.02.2020
    Импорт и экспорт ТНП
    Импорт одежды в Россию вырос на 4%
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    28.01.2020
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    20.01.2020
    Экспорт морепродуктов из России
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019КрабыМорепродуктыЭкспорт
    0
    10.01.2020
    Зверский импорт и экспорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортПеревозки животныхСтатистика таможни
    0
    23.01.2020
    Железнодорожные контейнеры
    Итоги 2019 года
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    30.01.2020
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотНоябрь
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2020 Контейнерооборот Балтийского бассейна
    03.03.2020 Контейнерооборот портов Малайзии
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    02.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020
    28.02.2020 Контейнерооборот портов Испании
    28.02.2020 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ