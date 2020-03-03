В каких регионах растет импорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

В денежном выражении

Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости был в Камчатском крае. В 2019 году отгрузки в регион выросли в 2,4 раза до 177,4 млн долларов. При этом поставки судов, лодок и плавучих конструкций увеличились на 37,7 млн долларов. В 2019 году в Камчатский край было отгружено 8 морских рыболовных судов на сумму 34,6 млн долларов из Норвегии и Японии, рефрижераторное морское судно на сумму 2,7 млн долларов из Японии и грузопассажирское морское судно на сумму 3,5 млн долларов из Китая. 24,7% импорта шло из Южной Кореи, 20,3% – из Норвегии и 10,4% – из Гонконга.

На 55,6% – до 127,5 млн долларов – выросли поставки в Курганскую область. В том числе на 16,8 млн долларов увеличился импорт пшеницы и меслина из Казахстана, на 5,8 млн долларов – антибиотиков, на 5,1 млн долларов – черных металлов. 27,8% отгрузок в регион осуществлялось из Китая, 22,1% – из Казахстана и 11,9% – из Германии.

В Сахалинскую область было ввезено товаров на сумму 946,4 млн долларов, что на 31,1% больше по сравнению с 2018 годом. При этом на 169,1 млн долларов увеличились поставки судов, лодок и плавучих конструкций. В регион было импортировано 7 буксиров из Китая, Сингапура и Малайзии на сумму 54,1 млн долларов, 17 морских рыболовных судов из Норвегии, Китая, Японии и США на 40,6 млн долларов, два морских рефрижераторных судна из Японии на 22,7 млн долларов, 11 прочих морских грузовых и грузопассажирских судов на 61 млн долларов. 21,7% поставок пришлось на США, 13,6% – на Китай и 8,7% – на Италию.

Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. За 2019 год поставки в столицу выросли на 3,7 млрд долларов до 107,2 млрд долларов. Поставки фармацевтической продукции увеличились на 3,2 млрд долларов, в том числе лекарственных средств для розничной торговли – на 2,1 млрд долларов. 23,4% поставок пришло из Китая,11,4% – из Германии и 6,8% – из США.

Импорт в Приморский край вырос на 964,4 млн долларов до 5,1 млрд долларов. В том числе поставки средств наземного транспорта увеличились на 450,4 млн долларов, судов, лодок и плавучих конструкций – на 68,7 млн долларов. В 2019 году в регион было поставлено 34 морских рыболовных судна из Японии, Германии, Норвегии и Южной Кореи на сумму 75,9 млн долларов, 4 морских танкера из Южной Кореи, Турции и Нидерландов на 73 млн долларов, 3 буксира из Китая и Японии на 16 млн долларов, 3 рефрижераторных морских судна из Японии и Германии на 11,1 млн долларов, 4 прочих морских грузовых и грузопассажирских судна из Германии и Китая на 10,6 млн долларов. 55,1% товаров было импортировано из Китая, 20% – из Японии, 9,8% – из Южной Кореи.

На 594 млн долларов до 6,6 млрд долларов выросли поставки в Калужскую область. Импорт легковых транспортных средств увеличился на 209,8 млн долларов, двигателей внутреннего сгорания – на 107,3 млн долларов. 22% товаров поступило из Германии, 19,3% – из Китая и 7,2% – из Словакии.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольший рост в процентах приходился на республику Алтай. По итогам 2019 года импорт в регион вырос в 3,8 раза и составил 18,4 тыс. тонн. На 16,5 тыс. тонн выросли поставки нефтепродуктов. При этом более 90% объемов (в физическом выражении) поступило из Казахстана.

Поставки в Камчатский край увеличились в 3,4 раза до 67,1 тыс. тонн. В том числе нефтепродуктов было ввезено на 32,3 тыс. тонн больше по сравнению с 2018 годом. Импорт из Гонконга составил 44,3%, из Южной Кореи – 20,1%, из Китая – 10,3%.

В Ямало-Ненецкий АО было ввезено 36,3 тыс. тонн грузов, в 2,1 раз больше по сравнению с 2018 годом. Импорт изделий из черных металлов вырос на 13 тыс. тонн, органических химических соединений – на 6 тыс. тонн. Более 50% поставок было из Австрии, 18,3% – из Экваториальной Гвинеи и 10,4% – из Китая.

Лидером по приросту физического объема импорта является Санкт-Петербург, поставки в который выросли на 8,3 млн тонн и составили 18,8 млн тонн. В том числе импорт природного газа из Казахстана вырос на 6,4 млн тонн, гальки, гравия и щебня – на 1,7 млн тонн. Почти 50% товаров пришло из Казахстана, 11,8% – из Финляндии и 7,1% – из Китая.

На втором месте – Свердловская область. По итогам 2019 года импорт туда увеличился на 1,5 млн тонн до 14,8 млн тонн. Наиболее значительно выросли поставки каменного угля – на 1,2 млн тонн. Большая часть объемов шла из Казахстана (88,4%).

Поставки в Челябинскую область выросли до 12,9 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше по сравнению с 2018 годом. Ввоз руд и концентратов железных увеличился на 1,2 млн тонн, бурого угля – на 870,5 тыс. тонн. На товары из Казахстана приходилось 89,8%.