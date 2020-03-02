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Грузооборот российского транспорта
02.03.2020

Грузооборот российского транспорта

    • По итогам первого месяца 2020 года перевозки грузов российским транспортом составили 609,8 млн тонн. Это на 7,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 13,6% ниже уровня декабря 2019 года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 397,3 млн тонн, он вырос по сравнению с январем 2019 года на 13,4%. В то же время относительно декабря перевозки автотранспортом упали на 18,7%.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с январем прошлого года сократились на 4,9% – до 100,3 млн тонн (-6,1% к уровню декабря 2019 года).

    Снижение отмечено в перевозках морским транспортом – минус 12,5% относительно показателя января 2019 года и минус 1,4% относительно декабря прошлого года, всего было перевезено 1,4 млн тонн. 

    Грузопоток трубопроводного транспорта составил 108,4 млн тонн, что ниже уровня аналогичного показателя прошлого года на 0,4%. По сравнению с декабрем прошлого года грузопоток, напротив, увеличился – на 2,2%.

    Перевозки внутренним водным транспортом выросли по сравнению с показателем января прошлого года на 17,5% до 2,35 млн тонн (-19% к уровню декабря 2019 года).

    Перевозки воздушным транспортом увеличились к показателю января 2019 года на 1,3% и составили 0,076 млн тонн (-29,6% к уровню декабря).


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