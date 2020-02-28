Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первое в России пассажирское речное судно на СПГ
28.02.2020

Первое в России пассажирское речное судно на СПГ

    • На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) прошла торжественная церемония закладки корпуса речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка» с двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

    «Сегодня знаковое событие не только для нашей республики, для нашего судостроительного завода, это знаковое событие для судостроения России. Никогда мы в России еще не делали суда на газомоторном топливе и сегодня мы закладываем новое современнейшее судно, которое является примером экологичного транспортного средства», – цитирует пресс-служба предприятия выступление президент Республики Татарстан Рустама Минниханова.

    Заказ на строительство на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» первого в истории России пассажирского судна, работающего на сжиженном природном газе, размещен ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» по открытому конкурсу в рамках выполнения постановления правительства РФ от 25 декабря 2019г. №1825 «О предоставлении в 2019 и 2021 годах субсидий из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества – гражданских судов водного транспорта».

    Речное пассажирское судно «Чайка» (пассажировместимость 150-170 человек) разработано АО «Зеленодольское ПКБ» и представляет собой теплоход, с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса, конструктивный тип – однокорпусный, стальной.

    Судно имеет современный дизайн экстерьера и интерьера, отвечает последним требованиям безопасности перевозок. Высокий уровень комфорта пребывания пассажиров на борту во время рейса обеспечивается высоким уровнем технического совершенства судна. Теплоход имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами. Дополнительный уют в пассажирском салоне, а также в рулевой рубке обеспечивается системами кондиционирования и отопления. Для обеспечения комфортных условий экскурсионных путешествий судно оборудовано системой аудиогида на пяти языках.

    Предполагается, что теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям в соответствии с классом судна.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2020
    Суда с инверсным носом
    Технология X-Bow
    UlsteinX-Bowбульбватерлиния
    0
    16.01.2020
    Damen будет строить суда в Бангладеш
    Gentium-Damen Shipyards Group и министерство промышленности Бангладеш подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу стороны, создадут и будут развивать […]
    DamenБангладешЗаводМеморандум
    0
    05.02.2020
    Почти 500 судов в мире утилизировано на «токсичных» верфях
    По итогам 2019 года
    BoskalisCMA CGMEvergreenHapag-Lloyd
    0
    29.01.2020
    От Ближнего Востока до коронавируса
    Динамика цены на нефть
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    07.02.2020
    Самые необычные исчезновения судов
    Корабли-призраки или фантомы, возникающие на горизонте и исчезающие, по поверью моряков, предвещают беду. То же и с кораблями, […]
    Безопасность судоходстваПроисшествияСудно
    0
    13.01.2020
    СПГ с колес
    MOL поделился видео первой бункеровки своего буксира «Ishin», работающего на сжиженном природном газе, в порту Нагоя. Напомним, судно […]
    MOLБуксирБункеровкаВидео
    0
    29.01.2020
    Global Ports передислоцировал оборудование
    С ПЛП на ВСК
    FESCO Global PortsLiebherrВосточная стивидорная компания
    0
    21.01.2020
    Первый построенный в России Aframax сдадут осенью
    Строительство головного судна в серии танкеров класса Aframax, заложенного на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию. […]
    AframaxДальний ВостокЗвездаимпортозамещение
    1
    07.02.2020
    Грузовое движение между Китаем и Амурской областью возобновлено
    Но с условиями и ограничениями.
    Transportавтомобильные перевозкиАвтотранспортАмурская область
    0
    10.01.2020
    Место, где «потрошат» суда
    Как и все, сделанное руками человека, суда имеют свой срок жизни, и, когда это время истекает, их отправляют […]
    InvestorTransportАзия Бангладеш
    0
    20.02.2020
    Корабль-призрак прибило к берегам Ирландии
    В результате мощного шторма 77-метровый сухогруз-призрак «Alta» прибило к берегам южной Ирландии. По информации BBC, судно обнаружили 16 […]
    ВидеоИрландияпроисшествиеСудно
    0
    20.02.2020
    К утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке привлекут инвесторов
    Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске совещание по вопросам подъема и […]
    БизнесБюджетДальний ВостокКамчатка
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2020 Контейнерооборот портов Испании
    28.02.2020 Безработные контейнеровозы
    27.02.2020 Контейнерооборот портов Италии
    26.02.2020 Контейнерооборот Украины
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ