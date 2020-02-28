Первое в России пассажирское речное судно на СПГ

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) прошла торжественная церемония закладки корпуса речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 «Чайка» с двигателями, работающими на сжиженном природном газе.

«Сегодня знаковое событие не только для нашей республики, для нашего судостроительного завода, это знаковое событие для судостроения России. Никогда мы в России еще не делали суда на газомоторном топливе и сегодня мы закладываем новое современнейшее судно, которое является примером экологичного транспортного средства», – цитирует пресс-служба предприятия выступление президент Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Заказ на строительство на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» первого в истории России пассажирского судна, работающего на сжиженном природном газе, размещен ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» по открытому конкурсу в рамках выполнения постановления правительства РФ от 25 декабря 2019г. №1825 «О предоставлении в 2019 и 2021 годах субсидий из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества – гражданских судов водного транспорта».

Речное пассажирское судно «Чайка» (пассажировместимость 150-170 человек) разработано АО «Зеленодольское ПКБ» и представляет собой теплоход, с кормовым расположением машинного отделения и размещением рулевой рубки в носовой части корпуса в надстройке первого яруса, конструктивный тип – однокорпусный, стальной.

Судно имеет современный дизайн экстерьера и интерьера, отвечает последним требованиям безопасности перевозок. Высокий уровень комфорта пребывания пассажиров на борту во время рейса обеспечивается высоким уровнем технического совершенства судна. Теплоход имеет панорамный обзор и возможность прохода под низкими мостами. Дополнительный уют в пассажирском салоне, а также в рулевой рубке обеспечивается системами кондиционирования и отопления. Для обеспечения комфортных условий экскурсионных путешествий судно оборудовано системой аудиогида на пяти языках.

Предполагается, что теплоход будет выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям в соответствии с классом судна.