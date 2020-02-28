«Грузовой экспресс» в два раза быстрее

«Федеральная грузовая компания» начала оказывать услугу «Грузовой экспресс ФГК» – резервирование вагономест в составе технических маршрутов по расписанию грузовых поездов с согласованным временем отправления и временем прибытия на станцию назначения.

Первый экспресс, состоящий из 55 крытых вагонов, прошел по маршруту от станции Перово Московской железной дороги до станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Время в пути составило 3 суток, в 2,5 раза быстрее традиционных отправок в составе нерегулярных поездов.

«Возможность консолидации клиентов и грузов в составе ускоренного поезда – безусловное конкурентное преимущество, особенно привлекательное для представителей малого и среднего бизнеса. Грузоотправитель уверен в сохранности хрупкого груза, быстрой доставке точно в срок, так как в пути следования отсутствует сортировка вагонов», – отметил генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович.

С марта этого года АО «ФГК» планирует увеличить количество отправок «Грузового экспресса ФГК» до двух поездов в неделю.