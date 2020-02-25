Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Порты-мультимиллионеры
25.02.2020

Порты-мультимиллионеры

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2020
    Top-25 контейнерных линий
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Контейнерный флотЛиниипортфель заказов
    0
    20.02.2020
    Лидеры Финляндии
    По итогам января 2020 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился по сравнению с аналогичным месяцем […]
    2020КонтейнерооборотФинляндия
    0
    12.02.2020
    Российский экспорт
    Топ-5 стран назначения экспорта. Итоги 2019
    2019Статистика таможниЭкспорт
    0
    25.02.2020
    Импорт и экспорт ТНП
    Импорт одежды в Россию вырос на 4%
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    27.01.2020
    В Новороссийске минус, в Приморске плюс
    Итоги 2019 года
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    14.02.2020
    Контейнерооборот Таиланда
    Совокупный контейнерооборот Таиланда по итогам 2019 года составил 10,13 млн TEU. Это на 2,3% меньше уровня 2018 года. […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТаиланд
    0
    10.02.2020
    Экспорт какао и продуктов из него
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019КакаоСтатистика таможниЭкспорт
    0
    13.01.2020
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 11 месяцев 2019 года составил 155,1 млн TEU. Это на 1,3% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    13.01.2020
    Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-ноябрь 2019 года 1,491 млн TEU. Это на 0,9% больше аналогичного показателя […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    22.01.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0
    10.01.2020
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 декабря 2019 года суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов снизилась на 15,5 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозы
    0
    14.02.2020
    Контейнерооборот российских портов в январе 2020 увеличился на 4%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в январе 2020 года вырос в сравнении […]
    2020КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2020 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    25.02.2020 Порты-мультимиллионеры
    25.02.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2020
    21.02.2020 Контейнерооборот Южной Кореи
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    21.02.2020 Hamburg Sud открывает собственные представительства в Европе
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ