Гамбург вырос по контейнерам

По итогам 2019 года порт Гамбург обработал 136,6 млн тонн, на 1,1% больше, чем годом ранее. Контейрооборот вырос на 6,1% до 9,3 млн TEU.

В том числе в сообщении с Китаем было обработано 2,6 млн TEU, на 1,7% больше, чем в 2018 году. «На данный момент сложно сказать, какие последствия будет иметь вспышка коронавируса в Китае для торговли. В зависимости от того, как долго продлятся введенные в Китае ограничения, может произойти снижение рынка, и тогда, с определенным отставанием во времени, это отразится на китайском грузопотоке через Гамбург», – отметил со-CEO Port Hamburg Marketing Аксель Маттерн.

Железнодорожные перевозки контейнеров между терминалами порта и сухопутными терминалами увеличились на 10,4% до 2,7 млн TEU. В 2019 году в Гамбурге было обработано в общей сложности 62 тыс. контейнерных поездов с порядка 1,7 млн платформ. Суммарный грузооборот по железной дороге составил 48,2 млн тонн, на 3% больше, чем в 2018 году.

По итогам 2020 года в Гамбурге ожидают стабильного результата по контейнерам (читай – на уровне прошлого года) и небольшого роста в сегменте массовых грузов.

Фото: Port Hamburg Marketing