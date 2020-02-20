Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Гамбург вырос по контейнерам
20.02.2020

Гамбург вырос по контейнерам

    • По итогам 2019 года порт Гамбург обработал 136,6 млн тонн, на 1,1% больше, чем годом ранее. Контейрооборот вырос на 6,1% до 9,3 млн TEU.

    В том числе в сообщении с Китаем было обработано 2,6 млн TEU, на 1,7% больше, чем в 2018 году. «На данный момент сложно сказать, какие последствия будет иметь вспышка коронавируса в Китае для торговли. В зависимости от того, как долго продлятся введенные в Китае ограничения, может произойти снижение рынка, и тогда, с определенным отставанием во времени, это отразится на китайском грузопотоке через Гамбург», – отметил со-CEO Port Hamburg Marketing Аксель Маттерн.

    Железнодорожные перевозки контейнеров между терминалами порта и сухопутными терминалами увеличились на 10,4% до 2,7 млн TEU. В 2019 году в Гамбурге было обработано в общей сложности 62 тыс. контейнерных поездов с порядка 1,7 млн платформ. Суммарный грузооборот по железной дороге составил 48,2 млн тонн, на 3% больше, чем в 2018 году.

    По итогам 2020 года в Гамбурге ожидают стабильного результата по контейнерам (читай – на уровне прошлого года) и небольшого роста в сегменте массовых грузов.

    Фото: Port Hamburg Marketing


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2020
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаГрузооборотНоябрь
    0
    11.02.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.02.2020
    Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 2019 года составил 109,4 тыс. единиц – это на 17% больше, чем […]
    2019АвтоимпортАвтоэкспорт
    0
    18.02.2020
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокДекабрьКонтейнерооборот
    0
    13.01.2020
    Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-ноябрь 2019 года 1,491 млн TEU. Это на 0,9% больше аналогичного показателя […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    17.02.2020
    Экспорт из регионов
    Итоги 2019
    2019РегионыСтатистика таможниЭкспорт
    0
    27.01.2020
    AsstrA увеличила выручку на 24%
    Российские подразделения группы показали рост на 32%.
    2019AsstrAФинансы
    0
    04.02.2020
    «Евросиб» удвоил объемы
    По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что […]
    2019ЕвросибИмпортИтоги
    0
    19.02.2020
    Контейнерооборот лидеров
    В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил порядка 3,61 млн TEU. Порт снизил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению […]
    2020КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    27.01.2020
    TOP-5 терминалов по обороту удобрений
    Итоги 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    10.01.2020
    Жд экспорт через порты
    По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    14.01.2020
    Продажи автомобилей остались в негативной зоне
    По итогам 2019 года
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.02.2020 Лидеры Финляндии
    20.02.2020 Новый контейнерный поезд Петербург – Пермь
    20.02.2020 Hapag-Lloyd увеличил операционную прибыль на 80%
    20.02.2020 Гамбург вырос по контейнерам
    19.02.2020 Hapag-Lloyd и CMA CGM вводят дополнительные сборы
    19.02.2020 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ