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21.02.2020

Hamburg Sud открывает собственные представительства в Европе

    • Hamburg Sud открыл собственные представительства в Италии и Испании, сообщили SeaNews в компании. До этого линия работала в этих странах частично через агентские компании, а частично через совместные предприятия.

    В Италии представительство Hamburg Sud начало работать с января этого года. Головной офис расположен в Генуе, филиалы – в Ливорно и Салерно. Возглавил итальянское представительство Джанлука Суссоне.

    В Испании головной офис базируется в Барселоне. В дополнение к существовавшему ранее филиалу в Валенсии были открыты филиалы в Бильбао, Виго и Мадриде. Руководит Hamburg Sud Iberia Хуан Педро Альфаро.

    Кроме того, под полный контроль линии перешло представительство в Египте.

    Как пояснил руководитель региона Европа Hamburg Sud Пол Хестбэк, линия развивает таким образом свое присутствие в Средиземноморском регионе.  


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