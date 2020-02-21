Hamburg Sud открывает собственные представительства в Европе

Hamburg Sud открыл собственные представительства в Италии и Испании, сообщили SeaNews в компании. До этого линия работала в этих странах частично через агентские компании, а частично через совместные предприятия.

В Италии представительство Hamburg Sud начало работать с января этого года. Головной офис расположен в Генуе, филиалы – в Ливорно и Салерно. Возглавил итальянское представительство Джанлука Суссоне.

В Испании головной офис базируется в Барселоне. В дополнение к существовавшему ранее филиалу в Валенсии были открыты филиалы в Бильбао, Виго и Мадриде. Руководит Hamburg Sud Iberia Хуан Педро Альфаро.

Кроме того, под полный контроль линии перешло представительство в Египте.

Как пояснил руководитель региона Европа Hamburg Sud Пол Хестбэк, линия развивает таким образом свое присутствие в Средиземноморском регионе.