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Контейнерооборот российских портов в январе 2020 увеличился на 4%
14.02.2020

Контейнерооборот российских портов в январе 2020 увеличился на 4%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в январе 2020 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 4%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 5,2%, каботажных и экспортных – на 6,9% и 4,9% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 45,9%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 210 тыс. TEU (+2%).

    На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В январе 2020 года они перевалили 145,6 тыс. TEU (+7%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 5,4% до 67,5 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в январе 2020 года составил 11,4 тыс. TEU (-1,7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 157 TEU, на 9,8% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    контейнерооборот портов РФ январь 2020-01

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