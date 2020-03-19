Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 2 месяцев 2020 года составил 5,1 млрд долларов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 53,3 тыс. (+8,4% к 2 месяцам 2019 года), из них 47,7 тыс. – по импорту (+6,3%), и 5,7 тыс. – по экспорту (+30%).

За январь-февраль 2020 года через Балтийскую таможню прошло более 3,84 млн тонн грузов — это на 70,7% больше, чем за 2 месяца прошлого года. Очень существенно, в 3,7 раза, до порядка 2,25 млн тонн вырос экспорт, импорт, напротив, снизился на 3,8%, до 1,59 млн тонн.

В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (25,09%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 2 месяцев 2020 года вошли полимерные материалы, черные металлы, органическая химия и рыба и ракообразные.

В экспорте значительная доля – 36,86% – приходится на руды, шлак и золу. В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, черные металлы, удобрения, а также соль, сера, земли и камень.

Основными странами-поставщиками товаров, импортировавшихся в РФ в январе-феврале 2020 года через Балтийскую таможню, стали Китай, Эквадор, Индия, Германия и Марокко.

В первую тройку стран-получателей российского экспорта, шедшего через Балтийскую таможню, вошли Китай (его доля составляет 43,93%). На втором месте Турция, на третьем – Литва.