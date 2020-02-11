CMA CGM будет экспериментировать с альтернативными энергоносителями

CMA CGM Group заключила партнерство с разработчиками проекта «Energy Observer», катамарана, использующего альтернативные виды топлива с нулевым уровнем выбросов, в том числе водород. Глобальная задача – снизить негативное влияние морских перевозок на окружающую среду.

Стороны направят усилия на поиск и тестирование более чистых и устойчивых источников энергии для сокращения выбросов CO2, парниковых газов и иных загрязняющих веществ. В планах – экспериментальная проработка решений с использованием энергии водорода, солнца, приливов и ветра. Катамаран «Energy Observer» станет плавучей лабораторией, в которой эти решения будут тестироваться.

Участие в проекте CMA CGM, отмечают стороны в совместном заявлении, позволит реализовать решения, прошедшие обкатку в плавучей лаборатории, в промышленных масштабах. Кстати, для экспертов и разработчиков, которые будут работать над проектом, планируется построить передвижной городок из контейнеров, которые CMA CGM переоборудует и будет перевозить из одной точки мира в другую в целях пропаганды новых экологически чистых решений и альтернативных энергоносителей.

В плане энергоносителей, особы упор стороны делают на водород: «Водород – это безграничный источник энергии, который генерирует в 4 раза больше энергии, чем уголь, и в 3 раза больше, чем дизельное топливо. Зеленый водород, используемый «Energy Observer», производится из морской воды с использованием бортовых возобновляемых источников электроэнергии (солнечной, ветровой и гидроэнергетической). Производство и сжигание водорода не приводит к каким-либо выбросам парниковых газов или мелких частиц», – подчеркивают компании в сообщении.