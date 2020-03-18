CMA CGM отменил надбавку для рефов в Китай

С 16 марта CMA CGM отменил дополнительны сбор за доставку рефконтейнеров в китайские порты Шанхай и Нинбо.

«CMA CGM информирует о том, что ситуация с наличием свободных мощностей для обработки рефконтейнеров в портах Шанхай и Нинбо улучшилась. Практически все рефконтейнеры, которые ранее были перенаправлены в другие порты, готовятся к погрузке для отправки в пункт назначения», – говорится в официальном заявлении CMA CGM.

Как ранее сообщал SeaNews, в середине февраля несколько линий, в том числе MSC и ONE, ввели надбавку в качестве в качестве компенсации дополнительных расходов по организации рефперевозок в условиях проблем, возникающих на китайских терминалах.