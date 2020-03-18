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CMA CGM отменил надбавку для рефов в Китай
18.03.2020

CMA CGM отменил надбавку для рефов в Китай

    • С 16 марта CMA CGM отменил дополнительны сбор за доставку рефконтейнеров в китайские порты Шанхай и Нинбо.

    «CMA CGM информирует о том, что ситуация с наличием свободных мощностей для обработки рефконтейнеров в портах Шанхай и Нинбо улучшилась. Практически все рефконтейнеры, которые ранее были перенаправлены в другие порты, готовятся к погрузке для отправки в пункт назначения», – говорится в официальном заявлении CMA CGM.

    Как ранее сообщал SeaNews, в середине февраля несколько линий, в том числе MSC и ONE, ввели надбавку в качестве в качестве компенсации дополнительных расходов по организации рефперевозок в условиях проблем, возникающих на китайских терминалах.


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