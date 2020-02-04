CMA CGM создает совместное предприятие в Китае

Еврокомиссия одобрила сделку по созданию нового совместного предприятия CMA CGM и китайской логистической компании China International Marine Containers Neocontainer (CIMC Neocontainer), входящей в CIMC Group. Оно будет предоставлять услуги по хранению, обработке и ремонту контейнеров в порту Тяньцзинь.

«Комиссия пришла к выводу, что сделка не вызовет проблем с конкуренцией в связи ограниченным влиянием на рынок, – цитирует World Maritime News официальное сообщение Еврокомиссии. – Еврокомиссия решила не возражать против заявленной сделки по созданию СП. Она отвечает внутреннему рынку и соответствует Соглашению о Европейской экономической зоне».