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CMA CGM создает совместное предприятие в Китае
04.02.2020

CMA CGM создает совместное предприятие в Китае

    • Еврокомиссия одобрила сделку по созданию нового совместного предприятия CMA CGM и китайской логистической компании China International Marine Containers Neocontainer (CIMC Neocontainer), входящей в CIMC Group. Оно будет предоставлять услуги по хранению, обработке и ремонту контейнеров в порту Тяньцзинь.

    «Комиссия пришла к выводу, что сделка не вызовет проблем с конкуренцией в связи ограниченным влиянием на рынок, – цитирует World Maritime News официальное сообщение Еврокомиссии. – Еврокомиссия решила не возражать против заявленной сделки по созданию СП. Она отвечает внутреннему рынку и соответствует Соглашению о Европейской экономической зоне».


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