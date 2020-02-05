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Китайские перевозчики и грузоотправители сохраняют спокойствие
05.02.2020

Китайские перевозчики и грузоотправители сохраняют спокойствие

    • Повлиял ли коронавирус на грузопотоки из Китая, как складывается общая картина на рынке перевозок на российском Дальнем Востоке в связи со Китайские перевозчики и грузоотправители сохраняют спокойствиесложившейся ситуацией и могут ли ввести запрет на товары из Китая – на вопросы SeaNews ответил директор ООО «Аксион» Евгений Коваленко (Владивосток):

    — Как повлиял коронавирус на грузопотоки на Дальнем Востоке? Какая складывается общая картина: кто-то работает на удаленке, может, кто-то вообще закрылся на время, есть ли пессимистические настроения среди российских дальневосточных перевозчиков?

    — Вирус определенно повлиял на работу китайских поставщиков услуг и товаров. Естественно, это коснулось и России, но не напрямую. Ежегодно в этот период идёт снижение грузопотока из-за китайского нового года, а в этом году ещё добавились продленные новогодние каникулы. Но надо отдать должное агентам – они перешли на работу из дому и не останавливают перевозки.

    — Возможны ли задержки груза из-за усиленного таможенного контроля?

    — Не думаю, что вирус повлияет коренным образом на грузопоток, ведь он живёт только в организме человека, а не в/на перевезенном товаре. Потому сейчас под особым контролем только перемещение людей, а не заграничной продукции.

    — Каковы Ваши прогнозы по грузопотоку через Дальний Восток? Могут ли ввести вообще запрет на ввоз товаров из Китая?

    — Действия Китая меня вдохновляют. Мне кажется, они всё правильно сделали, как по учебнику: ввели карантин и ограничили тем самым распространение вируса. Нынешние технологии почти каждому позволяют вести дела из дому, что не позволит ситуации выйти из-под контроля. Весь товар, который не ушёл в этот период, просто уедет чуть позже. Ничего страшного в этом нет. Ну, может быть, кроме тех, у кого в контрактах прописаны сроки и штрафы за их нарушение, без ссылок на форс-мажор.

    — Какие настроения у китайских грузоотправителей и перевозчиков?

    — Все стараются сохранять спокойствие. Проблемы были у наших российских партнеров, перевозивших груз непосредственно на автотранспорте через границу Китая, когда границу закрывали. В каждом авто находился водитель, соответственно, это прямая угроза распространения. На сегодняшний день погранпереходы открыты, водителей обязали надевать маски.

    Ещё из-за долгих каникул в Поднебесной на игровых серверах мировой паутины в разы увеличилось число «китайского спецназа» и других персонажей. Все «вынужденно» отдыхающие принялись играть в онлайн-игры и переполнять игровую паутину. Это выглядело забавно, когда рядовой геймер, зашедший сыграть партию, с удивлением обнаруживал чуть ли не китайскую армию на игровой карте.


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