Китайский новый год продлен из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса и в рамках мер предосторожности Китай объявил о продлении каникул в связи с празднованием китайского Нового года до 2 февраля. В нескольких китайский провинциях каникулы продлены до 9 февраля, сообщает Hapag-Lloyd. Операции на терминалах в Китае продолжаются в обычном режиме, за исключением Уханя.

Персонал представительств Hapag-Lloyd в Китае работают удаленно, из дома.

Напомним, ранее предполагалось что новогодние каникулы в Китае продлятся до с 24 по 29 января.