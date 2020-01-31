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Китайский новый год продлен из-за коронавируса
31.01.2020

Китайский новый год продлен из-за коронавируса


    • В связи с угрозой распространения коронавируса и в рамках мер предосторожности Китай объявил о продлении каникул в связи с празднованием китайского Нового года до 2 февраля. В нескольких китайский провинциях каникулы продлены до 9 февраля, сообщает Hapag-Lloyd. Операции на терминалах в Китае продолжаются в обычном режиме, за исключением Уханя.

    Персонал представительств Hapag-Lloyd в Китае работают удаленно, из дома.

    Напомним, ранее предполагалось что новогодние каникулы в Китае продлятся до с 24 по 29 января.


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