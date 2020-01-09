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Импорт и экспорт Китая
09.01.2020

Импорт и экспорт Китая


    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам 11 месяцев 2019 года составил 4,14 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2,3%.

    По данным главного таможенного управления КНР, экспорт снизился, но не существенно – на 0,3%, до 2,26 трлн долларов. Импорт уменьшился на 4,6% до 1,88 трлн  долларов.

    В ноябре внешнеторговый оборот Китая составил 404,7 млрд долларов. Это на 0,5% ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,3% до 221,3 млрд долларов, импорт, напротив, вырос – на 0,5%  до 183,4 млрд долларов.


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