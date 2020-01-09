Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 11 месяцев 2019 года составил 4,14 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2,3%.

По данным главного таможенного управления КНР, экспорт снизился, но не существенно – на 0,3%, до 2,26 трлн долларов. Импорт уменьшился на 4,6% до 1,88 трлн долларов.

В ноябре внешнеторговый оборот Китая составил 404,7 млрд долларов. Это на 0,5% ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,3% до 221,3 млрд долларов, импорт, напротив, вырос – на 0,5% до 183,4 млрд долларов.