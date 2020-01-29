От Ближнего Востока до коронавируса

При относительной стабильности на мировом нефтяном рынке в начале январе, когда стоимость Brent находилась в диапазоне $68-69 за баррель, произошло обострение конфликта между Ираном и США из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Цены на нефть резко пошли вверх.

Через неделю к уже имеющимся геополитическим рискам добавилось сообщение, о том, что Ливия, вернее, National Oil Corporation (NOC), объявила форс-мажор в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов – мартовские фьючерсы на Brent подорожали свыше $65 за баррель. Экспорт сырой нефти из портов Марса-аль-Харига, Квеитина, Марса-эль-Брега, Рас-Лануф и Эс-Сидер приостановлен. Функционируют только морские терминалы в Бури и Фарва. На сегодня порты остаются блокированными, а резервуары для хранения нефтепродуктов переполнены. Добыча нефти в Ливии сократилась с 1,3 млн баррелей до 400 тыс. баррелей в сутки.

Пока трейдеры отрабатывали последствия от ситуации в Ливии, к середине прошлой недели свое влияние на нефтяной рынок показал коронавирус. Цены на нефть пошли вниз на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии.

По данным информационных агентств, сегодня утром цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent немного подросла – до $59,55 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI ­­– до $54,13 за баррель.

Ключевой участник ОПЕК — Саудовская Аравия попыталась успокоить рынок, заявив, что страна внимательно следит за развитием ситуации и страны ОПЕК+ обладают возможностями для того, чтобы предпринять меры для поддержки стабильности на рынке нефти, которая может быть нарушена из-за распространения нового типа коронавируса.

На этом фоне, по данным ФТС, объемы российский экспорт нефти за 11 месяцев 2019 увеличились на 3,9% и составили порядка 245,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 5,8% – до 111,6 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-ноябрь сократился на 6,9% до 128,9 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 15,8% (до 60,7 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 46,5 млн тонн, что на 8,9% ниже уровня января-ноября 2018 года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 15,6%, до 26,1 млрд долларов.

В то же время экспорт бензина за отчетный период вырос на 12,4% – до 4,3 млн тонн. Стоимость вывезенного бензина, по данным ФТС, увеличилась на 5,4% по сравнению с уровнем 11 месяцев 2018 года и составила порядка 2,4 млрд долларов.

В ноябре 2019 года Россия экспортировала 22,2 млн тонн нефти, что на 3,1% меньше показателя аналогичного месяца 2018 года и на 8,7% ниже уровня предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 17,5% к ноябрю 2018 года и на 9,4% к октябрю 2019 – до 9,7 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за ноябрь увеличился на 4,7% к ноябрю 2018 года и на 6,3% к октябрю 2019, до 12,3 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки сократился к ноябрю 2018 на 21,4%, а к сентябрю 2019 увеличился на 0,2% (до 5,4 млрд долларов).

Дизельного топлива в ноябре было экспортировано 4 млн тонн (-10,7% к ноябрю 2018 и -2,6% к октябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к ноябрю прошлого года на 24,7% до 2,2 млрд долларов (-3,1% к октябрю этого года).

Вывоз бензина за рубеж вырос. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина увеличился на 51,5% (+0,2% к октябрю 2019), составив 446,5 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина выросла в сравнении с прошлогодним показателем на 35,4% и составила 245,2 млн долларов (-1,4% к октябрю 2019).

Экспорт природного газа за 11 месяцев 2019 года составил 199 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 1,6%. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 15,4% – до 37,7 млрд долларов.

Значительно вырос экспорт сжиженного природного газа – по итогам января-ноября 2019 года СПГ было экспортировано 61,8 млн кубометров (+76,1%) на сумму более 7,6 млрд долларов (+53,7%).

Экспорт природного газа за ноябрь 2019 года, по данным ФТС, составил 19,8 млрд кубометров, что выше показателя ноября 2018 года на 5,9% и итогов октября 2019 года на 2,1%. В стоимостном выражении экспорт газа сократился к ноябрю 2018 года на 24,4%, но увеличился к октябрю 2019 на 14,1% – до более 3,5 млрд долларов.

В ноябре экспорт сжиженного природного газа существенно вырос к аналогичному месяцу прошлого года – в 3,2 раза, но снизился на 39,4% к предыдущему месяцу – до 5,7 млн кубометров. Стоимость отгруженного на экспорт сжиженного природного газа увеличилась к ноябрю 2018 года на 79,1% (-22,7% к октябрю 2019) до 608,9 млн долларов.