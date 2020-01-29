ICS дает рекомендации по коронавирусу

Международная палата судоходства (ICS) дала рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса. «Они отражают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заявила, что в случае их соблюдения ограничения международного морского судоходства, а также закрытие портов не понадобятся», – говорится в сообщении ICS.

В первую очередь, в ICS подчеркивают необходимость обследования моряков, прибывших из китайских портов. Экипажам судов рекомендуется также предупреждать власти в случае подозрения или обнаружения коронавируса на борту, а больных изолировать, чтобы уменьшить вероятность распространения болезни.

В случае, если рекомендации ВОЗ будут изменены в связи с закрытием определенных портов по медицинским причинам, ICS советует портовым властям и судовладельцам следовать этим рекомендациям.