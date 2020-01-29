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ICS дает рекомендации по коронавирусу
29.01.2020

ICS дает рекомендации по коронавирусу


    • Международная палата судоходства (ICS) дала рекомендации в связи с угрозой распространения коронавируса. «Они отражают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заявила, что в случае их соблюдения ограничения международного морского судоходства, а также закрытие портов не понадобятся», – говорится в сообщении ICS.

    В первую очередь, в ICS подчеркивают необходимость обследования моряков, прибывших из китайских портов. Экипажам судов рекомендуется также предупреждать власти в случае подозрения или обнаружения коронавируса на борту, а больных изолировать, чтобы уменьшить вероятность распространения болезни.

    В случае, если рекомендации ВОЗ будут изменены в связи с закрытием определенных портов по медицинским причинам, ICS советует портовым властям и судовладельцам следовать этим рекомендациям.


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