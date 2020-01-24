Самый большой самолет Airbus

Первый рабочий рейс нового Airbus BelugaXL состоялся 9 января 2020 года. Самолет будет использоваться вместе с существующим парком грузовых самолетов BelugaST. Всего Airbus планирует построить с 2020 по 2023 год шесть самолетов BelugaXL.

BelugaXL создан на основе авиалайнера A330-200 Freighter и оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Trent 700. Длина самолета составляет 63 м, а ширина – 8 м, на 7 м и 1 м соответственно больше предыдущей модели BelugaST. Максимальная грузоподъемность выросла до 51 тонны – на 30% больше, чем у других самолетов Airbus, а дальность полета – до 4000 км при максимальной загрузке. BelugaXL отличается самым большим поперечным сечением грузового отсека среди всех самолетов такого типа в мире. Он сможет перевозить две консоли крыла А350 XWB, тогда как Beluga ST вмещает только одну консоль А350 XWB.

Переводя эти цифры в систему «38 попугаев», длина BelugaXL равна двум синим китам, а грузоподъемность составляет 7 слонов.

Как и его предшественник BelugaST, BelugaXL будет использоваться для перевозки секций самолетов Airbus, собранных на 11 заводах компании в Европе, на линию финальной сборки в Тулузу и Гамбург.

Видео: Airbus