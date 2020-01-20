Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2020

На 3 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки из Китая на порты США, опустились – на Персидский залив.

Ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 4,5%. В то же время, ставки на средиземноморском направлении подросли, но не намного – на 0,1%.

Ставки на порты западного побережья США увеличились на 1,2%, ставки на порты восточного побережья – 1,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе опустились на 4,4%, ставки на Австралию и Новую Зеландию выросли на 1,3%. Ставки на Южную Америку упали по сравнению со 2 неделей года на 6,9%.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур увеличились по сравнению с 2 неделей на 1%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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