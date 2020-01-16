Экспорт зерна хотят ограничить

В декабре прошлого года Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На этой неделе проект закона был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления правительства, нетарифную квоту на экспорт зерна в первом полугодии этого года предполагается установить в объеме 20 млн тонн, сообщает Interfax. Контроль за выборкой нетарифной квоты будет осуществлять Федеральная таможенная служба. Вступление закона в силу ожидается в январе 2020 года.

Последние пять лет Россия ставит рекорды по сбору урожая, в 2017 году страна собрала самый большой урожай за всю историю страны, включая советские времена – 135,4 млн тонн. Последующие годы урожай был ниже рекордного года. По итогам 2018 года было собрано 113,2 млн тонн, в 2019 году – 121 млн тонн.

2018 год стал для российского агропромышленного сектора переломным. Была принята долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года. В ней указано, что успешное развитие агропромышленного комплекса РФ в последние годы ставит перед сельскохозяйственной отраслью новые задачи, ключевой из которых является развитие экспорта сельскохозяйственной продукции, зерна и продуктов его переработки. Перед правительством поставлена задача по увеличению выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с $25,8 млрд в 2018 году до $45 млрд к 2024 году. Из них выручка от экспорта зерна должна составить не менее $11,4 млрд, от экспорта продукции переработки зерна – около $2,2 млрд (4,9% общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса).

В 2017/2018 сельскохозяйственном году Россия экспортировала 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы. В следующем году экспорт снизился уже до 43,3 млн тонн (в том числе экспорт пшеницы – до 35,2 млн тонн). В текущем сельхозгоду 2019/2020 Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна в объеме 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу. По факту, по данным специализированных агентств, с начала июля по декабрь Россия экспортировала порядка 23 млн тонн, что на 17% меньше по сравнению с прошлым сезоном. Пшеницы было экспортировано более 19,7 млн тонн (- 15%).

По мнению экспертов зернового рынка, предлагаемая Минсельхозом квота в 20 млн тонн во втором полугодии не сможет сильно повлиять на рынок. К слову сказать, при существующих планах по увеличению мощностей зерновых терминалов, объемы экспорта зерна будут отставать. Так, по данным SeaNews, российские морские порты в 2019 году экспортировали 33,2 млн тонн зерновых – на 30,9% меньше показателя 2018 года.