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Свинцовая руда
19.03.2020

Китай увеличил импорт свинцовой руды из России

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 2019 год экспорт свинцовой руды из России составил 423,3 тыс. тонн (+8,8% к 2018 году), или 576,8 млн долларов (+5%).

    Стоит отметить, что в 2019 году российская свинцовая руда поставлялась в 3 страны. При этом главным покупателем был Китай, а основным поставщиком – Красноярский край.

    Свинец используется в изготовлении аккумуляторов, для радиационной защиты в рентгеновских установках и в ядерных реакторах. Из него изготавливаются контейнеры для транспортировки радиоактивных материалов. А еще из него делают трубы.

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за январь 2020 года.

    По итогам 2019 года из России в Китай было отправлено 367,8 тыс. тонн (+43,2%) руды на сумму 466,1 млн долларов (+30,7%). Отгрузки осуществлялись из Красноярского, Забайкальского и Алтайского края, а также из Кемеровской области.

    Поставки свинцовой руды в Казахстан в физическом выражении снизились на 65,2% до 26,4 тыс. тонн, в денежном – на 41,3% до 68,4 млн долларов. Отправки осуществлялись преимущественно из Забайкальского края.

    Экспорт свинцовой руды в Южную Корею уменьшился в физическом выражении до 29,1 тыс. тонн (-44,1%), в денежном – до 42,3 млн долларов (-41,6%). При этом весь объем шел из Приморского и Красноярского края.

     

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