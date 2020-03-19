Китай увеличил импорт свинцовой руды из России

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 2019 год экспорт свинцовой руды из России составил 423,3 тыс. тонн (+8,8% к 2018 году), или 576,8 млн долларов (+5%).

Стоит отметить, что в 2019 году российская свинцовая руда поставлялась в 3 страны. При этом главным покупателем был Китай, а основным поставщиком – Красноярский край.

Свинец используется в изготовлении аккумуляторов, для радиационной защиты в рентгеновских установках и в ядерных реакторах. Из него изготавливаются контейнеры для транспортировки радиоактивных материалов. А еще из него делают трубы.

По итогам 2019 года из России в Китай было отправлено 367,8 тыс. тонн (+43,2%) руды на сумму 466,1 млн долларов (+30,7%). Отгрузки осуществлялись из Красноярского, Забайкальского и Алтайского края, а также из Кемеровской области.

Поставки свинцовой руды в Казахстан в физическом выражении снизились на 65,2% до 26,4 тыс. тонн, в денежном – на 41,3% до 68,4 млн долларов. Отправки осуществлялись преимущественно из Забайкальского края.

Экспорт свинцовой руды в Южную Корею уменьшился в физическом выражении до 29,1 тыс. тонн (-44,1%), в денежном – до 42,3 млн долларов (-41,6%). При этом весь объем шел из Приморского и Красноярского края.