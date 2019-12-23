Первое китайское автономное судно

На прошлой неделе в Китае прошли испытания первого построенного в стране автономного грузового судна. Свой первый тестовый рейс «Jin Dou Yun 0 Hao» выполнил с грузом деликатесов с острова Дунъао в округе Чжухай (провинция Гуандун).

Проект разработан компанией Yunzhou Tech в сотрудничестве с Уханьским технологическим университетом и Китайским классификационным обществом.

Длина судна составляет 12,8 м, ширина – 3,8 м, осадка – 1 м, скорость – 8 узлов. Оно оснащено пропульсивной системой с цифровым контролем.

Yunzhou Tech намерены проводить дальнейшие испытания судна, а затем продвигать его коммерческое использование.

Видео: New China TV