Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первое китайское автономное судно
23.12.2019

Первое китайское автономное судно


    • На прошлой неделе в Китае прошли испытания первого построенного в стране автономного грузового судна. Свой первый тестовый рейс «Jin Dou Yun 0 Hao» выполнил с грузом деликатесов с острова Дунъао в округе Чжухай (провинция Гуандун).

    Проект разработан компанией Yunzhou Tech в сотрудничестве с Уханьским технологическим университетом и Китайским классификационным обществом.

    Длина судна составляет 12,8 м, ширина – 3,8 м, осадка – 1 м, скорость – 8 узлов. Оно оснащено пропульсивной системой с цифровым контролем.

    Yunzhou Tech намерены проводить дальнейшие испытания судна, а затем продвигать его коммерческое использование.

    Видео: New China TV


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.04.2019
    Китайские тарифы и российские грузы
    Что даст российским участникам рынка снижение тарифов на жд перевозки в Китае
    ДАКСЕРЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозки
    0
    27.09.2019
    COSCO попало под американские санкции
    США ввели санкции против шести китайских компаний, замеченных в связях с Ираном. Под раздачу попали две дочерние структуры […]
    COSCOИранКитайНефть
    0
    18.07.2019
    ВМТП начал обслуживание новой контейнерной линии
    «Владивостокский морской торговый порт» начинает работать с сервисом SOUTH CHINA SERVICE (SCS) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant Marine […]
    Владивостокский морской торговый портДальний ВостокКитайСервис
    0
    26.06.2019
    Три года расширению Панамского канала
    Со дня открытия новых шлюзов Панамского канала прошло ровно три года. За это время через канал прошло более […]
    ВидеоПанамский каналШлюзЮбилей
    0
    17.04.2019
    Спасательный плот в свободном полете
    Arctech Helsinki Shipyard, с покупателем доли ОСК в котором вроде как определились, поделился свежим видео испытаний спасательного плота […]
    Arctech Helsinki ShipyardВидеоИспытания
    0
    20.08.2019
    Нефтегазовое оборудование в полете
    Bolloré Logistics поделилась видео доставки подводных направлений низкого и высокого давления скважин с подводным устьем из Индонезии в […]
    АвиаперевозкиВидео
    0
    23.07.2019
    Платформа будущего
    BP поделилась своим концептуальным видением морской добывающей платформы будущего. Все электричество – от возобновляемых источников энергии. Небольшое число […]
    ВидеоКонцепцияНефтяная платформа
    0
    13.08.2019
    14 опор в месяц
    Equinor поделился видео установки опорных плит для бурения на норвежском континентальном шельфе. В течение одного месяца два судна […]
    EquinorВидеоНефтегаз
    0
    08.05.2019
    «Сабетта»
    «Новатэк» опубликовал фильм Дарьи Кузнецовой «Сабетта». В кадре – фотограф Шарль Ксело и, собственно, Сабетта. А еще его […]
    АрктикаВидеоСабетта
    0
    11.12.2019
    Все 15 газовозов для «Ямал СПГ»
    «Ямал СПГ» получил все 15 танкеров ледового класса Arc7
    КитайСеверный морской путьСПГТанкер
    0
    06.06.2019
    «Новатэк» и «Газпром» создают СП с Sinopec
    Вчера в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию «Новатэк», «Газпромбанк» и Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec подписали […]
    SinopecГазпромбанкКитайНОВАТЭК
    0
    28.10.2019
    Первый в Европе парк солнечных концентраторов в порту Антверпен
    В порту Антверпен запустили в эксплуатацию первый в Европе парк солнечных концентраторов, который будет генерировать теплоэнергию для промышленных […]
    АнтверпенВидеоПорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ