Судно-утюг

Мы продолжаем серию публикаций о необычных судах. Сегодня наш рассказ – о судне-утюге, которое получило это название за специфическую форму корпуса.

«Ramform Hyperion» – судно сейсмической разведки, сверху напоминает равнобедренный треугольник. Оно было построено специально для проведения аудиовизуальной разведки морского дна и выявления новых месторождений на дне морском и сейсмоактивности в земной коре под толщей воды.

«Ramform Hyperion», как и его sisnership «Ramform Tethys», был построен на верфи Mitsubishi Heavy Industries в 2017 году. Его уникальная форма необходима для того, чтобы обеспечить достаточную остойчивость и устойчивость на курсе: в рабочем положении судно буксирует за собой специальную сеть с тысячами сенсоров и датчиков, общей площадью 12 кв. км.

Длина «Ramform Hyperion» составляет 104,2 м, ширина — 70 м, осадка – 6,4 м, водоизмещение — 27 тыс. тонн. Судно развивает максимальную скорость 16 узлов, его энергетическая установка состоит из трех дизелей общей мощностью 18 МВт и шести винторулевых колонок Azipod. Экипаж судна состоит из 80 человек, которые размещаются в одно- и двухместных каютах.

Для сейсмических исследований «Ramform Hyperion» оборудован мощными компьютерами, специальным оборудованием и 24 лебёдками-барабанами с сейсмическими косами, а также кабелями протяжённостью 12 км каждый. Они могут тянуть за собой сеть «сейсмокос», покрывающую площадь более 12 кв. км (эквивалентно 1 500 футбольным полям или трем с половиной Центральными паркам в Нью-Йорке).

Перед началом работы лебедки в определенной последовательности выпускают кабели в море. Во время работы судно идет самым тихим ходом и с постоянной скоростью. За судном на канатах тянутся сети с прикрепленными к ним датчиками, которые принимают отраженный от земной коры акустический сигнал и передают его на компьютеры для обработки. В результате формируется высокоточная трехмерная картина дна, на которой отмечаются возможные месторождения природных ископаемых и выводятся данные о сейсмическом состоянии земной коры.

Во время проведения исследовательских работ другим судам рекомендовано держаться от «утюга» на расстоянии не менее 10 морских миль и идти самым тихим ходом, чтобы не сбивать акустический сигнал.

С 2017 года «Ramform Hyperion» и «Ramform Tethys» провели исследования дна в нескольких десятках морских районах по всему миру: у берегов Норвегии, Кипра, Индонезии, Соединенных Штатов и Австралии.

Интересно, что проект судна подобной конструкции впервые был представлен группой инженеров под руководством Роара Рамде еще в 90-х годах. Но тогда технологический уровень судостроения не позволял построить судно таких габаритов. И в начале 2010-х к проекту вернулись, переработали и построили сначала два небольших судна «Ramform Atlas» и «Ramform Titan», а потом уже — большие «Ramform Tethys» и «Ramform Hyperion».

Эти суда ходят под флагом Багамских островов.

(материал из открытых источников)