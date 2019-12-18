Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Судно-утюг
18.12.2019

Судно-утюг


    • Мы продолжаем серию публикаций о необычных судах. Сегодня наш рассказ – о судне-утюге, которое получило это название за специфическую форму корпуса.

    «Ramform Hyperion» – судно сейсмической разведки, сверху напоминает равнобедренный треугольник. Оно было построено специально для проведения аудиовизуальной разведки морского дна и выявления новых месторождений на дне морском и сейсмоактивности в земной коре под толщей воды.

    «Ramform Hyperion», как и его sisnership «Ramform Tethys», был построен на верфи Mitsubishi Heavy Industries в 2017 году. Его уникальная форма необходима для того, чтобы обеспечить достаточную остойчивость и устойчивость на курсе: в рабочем положении судно буксирует за собой специальную сеть с тысячами сенсоров и датчиков, общей площадью 12 кв. км.

    Длина «Ramform Hyperion» составляет 104,2 м, ширина — 70 м, осадка – 6,4 м, водоизмещение — 27 тыс. тонн. Судно развивает максимальную скорость 16 узлов, его энергетическая установка состоит из трех дизелей общей мощностью 18 МВт и шести винторулевых колонок Azipod. Экипаж судна состоит из 80 человек, которые размещаются в одно- и двухместных каютах.

    Судно-утюгДля сейсмических исследований «Ramform Hyperion» оборудован мощными компьютерами, специальным оборудованием и 24 лебёдками-барабанами с сейсмическими косами, а также кабелями протяжённостью 12 км каждый. Они могут тянуть за собой сеть «сейсмокос», покрывающую площадь более 12 кв. км (эквивалентно 1 500 футбольным полям или трем с половиной Центральными паркам в Нью-Йорке).

    Перед началом работы лебедки в определенной последовательности выпускают кабели в море. Во время работы судно идет самым тихим ходом и с постоянной скоростью. За судном на канатах тянутся сети с прикрепленными к ним датчиками, которые принимают отраженный от земной коры акустический сигнал и передают его на компьютеры для обработки. В результате формируется высокоточная трехмерная картина дна, на которой отмечаются возможные месторождения природных ископаемых и выводятся данные о сейсмическом состоянии земной коры.

    Во время проведения исследовательских работ другим судам рекомендовано держаться от «утюга» на расстоянии не менее 10 морских миль и идти самым тихим ходом, чтобы не сбивать акустический сигнал.

    С 2017 года «Ramform Hyperion» и «Ramform Tethys» провели исследования дна в нескольких десятках морских районах по всему миру: у берегов Норвегии, Кипра, Индонезии, Соединенных Штатов и Австралии.

    Судно-утюгИнтересно, что проект судна подобной конструкции впервые был представлен группой инженеров под руководством Роара Рамде еще в 90-х годах. Но тогда технологический уровень судостроения не позволял построить судно таких габаритов. И в начале 2010-х к проекту вернулись, переработали и построили сначала два небольших судна «Ramform Atlas» и «Ramform Titan», а потом уже — большие «Ramform Tethys» и «Ramform Hyperion».

    Эти суда ходят под флагом Багамских островов.

    (материал из открытых источников)


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.10.2019
    Спуск на воду цементовоза
    12 сентября голландской на верфи Ship and Steelbuilding (SaS) в Фоксхоле состоялся спуск на воду цементовоза «Norden». Это […]
    ВидеоГолландияСпуск на водуСудно
    0
    31.10.2019
    Первое судно с подводными крыльями в носовой части
    На видео ниже – «Teistin», первое в мире судно с подводными крыльями, установленными в носовой части. Смысл технологии […]
    ВидеоСудноТехнологии
    0
    16.12.2019
    Самые необычные суда
    «RP FLIP» – судно-кувырок
    USAисследованияисследовательское судноРекорд
    0
    25.06.2019
    «Ветер перемен»
    Турецкая верфь Cemre показала инновационное судно для обслуживания парков ветрогенераторов, построенное по заказу «Louis Dreyfus Armateus». Проект разработан […]
    ВидеоИнновацииСудно
    0
    09.10.2019
    Ледокольная приставка от финских судостроителей
    Или насадка… или полусудно…
    ВидеоИнновацииЛедоколыСудно
    0
    01.07.2019
    Первый «умный» VLCC
    В Китае построили первый танкер VLCC, оснащенный интеллектуальной системой. Судно, построенное на верфи Dalian Shipbuilding Industry (DSIC), входящей […]
    VLCCВидеоДаляньКитай
    0
    01.11.2019
    Китайская ракета-носитель в контейнерах
    27 октября ракета-носитель Long March-5 Y-3 была доставлена в порт Циньлян в провинции Хайнань в Южном Китае. Транспортировка […]
    ВидеоКитайСудно
    0
    17.12.2019
    Судно-ножницы
    Недавно мы писали об уникальном судне-кувырке, который состоит на службе флота США. Сегодня расскажем о не менее впечатляющем […]
    ГерманияСудносудно-нефтесборщик
    0
    15.07.2019
    ОСК представила судно нового проекта
    Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила судно собственного нового проекта «Соталия» — пассажирскую и грузопассажирскую версию. Как сообщает пресс-служба […]
    Объединенная судостроительная корпорация ПроектСудно
    0
    11.12.2019
    Первое китайское лоцмейстерское судно
    Первое лоцмейстерское судно, построенное в Китае, предано заказчику – структурам Министерства земельных и природных ресурсов КНР. Церемония прошла […]
    ВидеоКитайСудно
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    13.12.2019 Контейнерооборот лидеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ