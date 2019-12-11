Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Отмена рейсов
11.12.2019

Отмена рейсов


    • OOCL сообщил об изменениях на трейде Азия – Европа. В связи с ожидаемым низким спросом на рынке снимаются рейсы на следующих сервисах:

    на трейде Азия – Северная Европа:

    на сервисе Loop 1:

    • в западном направлении с отходом из Шанхая 2 февраля на 5 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Феликстоу 4 марта на 10 неделе

    на сервисе Loop 3:

    • в западном направлении с отходом из Сямэня 5 февраля на 6 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Гамбурга 10 марта на 11 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Сямэня 19 февраля на 8 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Гамбурга 24 марта на 13 неделе,

    на сервисе Loop 4:

    • в западном направлении с отходом из Сингана 30 января на 5 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 8 марта на 10 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Сингана February 13 февраля на 7 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 22 марта на 12 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Сингана March 12 марта на 11 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Саутгемптона April 19 на 16 неделе,

    на сервисе Loop 5:

    • в западном направлении с отходом из Циндао 9 февраля на 6 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Роттердама 16 марта на 12 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Циндао 22 марта на 12 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Роттердама 27 апреля на 18 неделе,

    на сервисе Loop 6:

    • в западном направлении с отходом из Гаосюна 26 января на 4 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Феликстоу 7 марта на 10 неделе,

    на сервисе Loop 7:

    • в западном направлении с отходом из Нинбо 9 февраля на 6 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Антверпена 13 марта на 11 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Нинбо 23 февраля на 8 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Антверпена 27 марта на 13 неделе,

    на трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море:

    на сервисе EM1:

    • в западном направлении с отходом из Пусана 19 января на 3 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Стамбула 21 февраля на 8 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Пусана 9 февраля на 6 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Стамбула 13 марта на 11 неделе,

    на сервисе EM2:

    • в западном направлении с отходом из Циндао 30 января на 5 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Ашдода 25 февраля на 9 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Циндао 13 февраля на 7 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Ашдода 10 марта на 11 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Циндао 20 февраля на 8 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Ашдода 17 марта на 12 неделе,

    на трейде Азия – Западное Средиземноморье:

    на сервисе WM1:

    1. в западном направлении с отходом из Циндао 20 января на 4 неделе,
    2. в восточном направлении с отходом из Специи 21 февраля на 8 неделе,
    3. в западном направлении с отходом из Циндао 3 февраля на 6 неделе,
    4. в восточном направлении с отходом из Специи 6 марта на 10 неделе,

    на сервисе WM2:

    • в западном направлении с отходом из Циндао 28 января февраля на 5 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Валенсии 3 марта на 10 неделе,

    на сервисе AAS:

    • в западном направлении с отходом из Шанхая 17 декабря на 51 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Триеста 20 января на 4 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Шанхая 7 января на 2 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Trieste 10 февраля на 7 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Шанхая 21 января на 4 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Триеста 24 февраля на 9 неделе,
    • в западном направлении с отходом из Шанхая 25 февраля на 9 неделе,
    • в восточном направлении с отходом из Триеста 30 марта на неделе.

    На тех неделях, когда отменяются рейсы на сервисе AAS, на сервисе EM1 будет добавлен судозаход в Копе, ротация будет следующая: Шанхай – Пусан – Ningbo – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.

    Это касается следующих рейсов EM1:

    • из Шанхая 19 декабря на 51 неделе,
    • из Шанхая 9 января на 2 неделе,
    • из Шанхая 23 января на 4 неделе,
    • из Шанхая 27 февраля на 9 неделе.

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.07.2019
    Вновь отмена рейсов Азия – Европа
    В связи с ожидаемым низким сезоном
    OOCLОтмена рейсов
    0
    02.09.2019
    Отмена рейсов на трейде Азия – Европа
    OOCL сообщил об отмене сразу нескольких рейсов на трейде Азия – Европа в связи с прогнозируемым низким спросом. […]
    Контейнерные перевозкиОтмена рейсов
    0
    25.06.2019
    Отмена рейсов на транстихоокеанском трейде
    OOCL сообщил об отмене рейсов в связи с ожидаемым сезонно низким спросом на транстихоокеанском трейде. На сервисе Pacific […]
    Азия Контейнерные перевозкиОтмена рейсовСША
    0
    06.09.2019
    OOCL снова отменяет рейсы
    OOCL отменяет рейсы на трейде Азия – Европа в дополнение к тем, об отмене которых было объявлено 30 […]
    OOCLАзия - ЕвропаОтмена рейсов
    0
    10.01.2019
    Отмена рейсов MSC
    В связи с китайским Новым годом
    MSCОтмена рейсов
    0
    10.12.2019
    Чем привлечь транзит на СМП
    О факторах, которые помогут перетянуть транзитные грузы на Северный морской путь с Южного, рассказал представитель PricewaterhouseCoopers (PwC) Павел […]
    Азия - ЕвропаАрктикагрузоотправителиГрузопоток
    0
    04.03.2019
    Отмена рейсов
    На транстихоокеанском трейде
    OOCLОтмена рейсов
    0
    08.02.2019
    MSC отменяет рейсы
    Mediterranean Shipping Company сообщила об отмене в связи с праздниками рейсов в восточном направлении на следующих сервисах: Silk […]
    MSCОтмена рейсов
    0
    29.07.2019
    Отмена рейсов OOCL
    OOCL объявил об отмене рейсов в связи с ожидаемым сезонно низким спросом на трейде Азия – Европа. Азия […]
    OOCLОтмена рейсов
    0
    30.08.2019
    Отмена рейсов OOCL на двух трейдах
    В связи с ожидаемым низким сезоном OOCL объявляет об отмене рейсов на транстихоокеанском трейде и на трейде Азия […]
    OOCLОтмена рейсов
    0
    15.10.2019
    Отмена рейсов Азия – Европа
    В связи с ожидаемым низким сезоном OOCL сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа. На трейде […]
    OOCLАзия - ЕвропаОтмена рейсов
    0
    10.01.2019
    OOCL об отмене рейсов
    В преддверии низкого сезона
    OOCLОтмена рейсов
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2019 С видеоэндоскопом к фитинговой платформе
    11.12.2019 Отмена рейсов
    11.12.2019 Лидеры Финляндии
    10.12.2019 РЖД подписались с портом Осло
    10.12.2019 Агент Sea Connect запускает голосового помощника с нордическим характером
    10.12.2019 Контейнерооборот Гданьска
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ