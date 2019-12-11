Отмена рейсов

OOCL сообщил об изменениях на трейде Азия – Европа. В связи с ожидаемым низким спросом на рынке снимаются рейсы на следующих сервисах:
на трейде Азия – Северная Европа:
на сервисе Loop 1:
- в западном направлении с отходом из Шанхая 2 февраля на 5 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Феликстоу 4 марта на 10 неделе
на сервисе Loop 3:
- в западном направлении с отходом из Сямэня 5 февраля на 6 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Гамбурга 10 марта на 11 неделе,
- в западном направлении с отходом из Сямэня 19 февраля на 8 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Гамбурга 24 марта на 13 неделе,
на сервисе Loop 4:
- в западном направлении с отходом из Сингана 30 января на 5 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 8 марта на 10 неделе,
- в западном направлении с отходом из Сингана February 13 февраля на 7 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 22 марта на 12 неделе,
- в западном направлении с отходом из Сингана March 12 марта на 11 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Саутгемптона April 19 на 16 неделе,
на сервисе Loop 5:
- в западном направлении с отходом из Циндао 9 февраля на 6 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Роттердама 16 марта на 12 неделе,
- в западном направлении с отходом из Циндао 22 марта на 12 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Роттердама 27 апреля на 18 неделе,
на сервисе Loop 6:
- в западном направлении с отходом из Гаосюна 26 января на 4 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Феликстоу 7 марта на 10 неделе,
на сервисе Loop 7:
- в западном направлении с отходом из Нинбо 9 февраля на 6 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Антверпена 13 марта на 11 неделе,
- в западном направлении с отходом из Нинбо 23 февраля на 8 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Антверпена 27 марта на 13 неделе,
на трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море:
на сервисе EM1:
- в западном направлении с отходом из Пусана 19 января на 3 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Стамбула 21 февраля на 8 неделе,
- в западном направлении с отходом из Пусана 9 февраля на 6 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Стамбула 13 марта на 11 неделе,
на сервисе EM2:
- в западном направлении с отходом из Циндао 30 января на 5 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Ашдода 25 февраля на 9 неделе,
- в западном направлении с отходом из Циндао 13 февраля на 7 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Ашдода 10 марта на 11 неделе,
- в западном направлении с отходом из Циндао 20 февраля на 8 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Ашдода 17 марта на 12 неделе,
на трейде Азия – Западное Средиземноморье:
на сервисе WM1:
- в западном направлении с отходом из Циндао 20 января на 4 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Специи 21 февраля на 8 неделе,
- в западном направлении с отходом из Циндао 3 февраля на 6 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Специи 6 марта на 10 неделе,
на сервисе WM2:
- в западном направлении с отходом из Циндао 28 января февраля на 5 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Валенсии 3 марта на 10 неделе,
на сервисе AAS:
- в западном направлении с отходом из Шанхая 17 декабря на 51 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Триеста 20 января на 4 неделе,
- в западном направлении с отходом из Шанхая 7 января на 2 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Trieste 10 февраля на 7 неделе,
- в западном направлении с отходом из Шанхая 21 января на 4 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Триеста 24 февраля на 9 неделе,
- в западном направлении с отходом из Шанхая 25 февраля на 9 неделе,
- в восточном направлении с отходом из Триеста 30 марта на неделе.
На тех неделях, когда отменяются рейсы на сервисе AAS, на сервисе EM1 будет добавлен судозаход в Копе, ротация будет следующая: Шанхай – Пусан – Ningbo – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.
Это касается следующих рейсов EM1:
- из Шанхая 19 декабря на 51 неделе,
- из Шанхая 9 января на 2 неделе,
- из Шанхая 23 января на 4 неделе,
- из Шанхая 27 февраля на 9 неделе.