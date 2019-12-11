Отмена рейсов

OOCL сообщил об изменениях на трейде Азия – Европа. В связи с ожидаемым низким спросом на рынке снимаются рейсы на следующих сервисах:

на трейде Азия – Северная Европа:

на сервисе Loop 1:

в западном направлении с отходом из Шанхая 2 февраля на 5 неделе,

в восточном направлении с отходом из Феликстоу 4 марта на 10 неделе

на сервисе Loop 3:

в западном направлении с отходом из Сямэня 5 февраля на 6 неделе,

в восточном направлении с отходом из Гамбурга 10 марта на 11 неделе,

в западном направлении с отходом из Сямэня 19 февраля на 8 неделе,

в восточном направлении с отходом из Гамбурга 24 марта на 13 неделе,

на сервисе Loop 4:

в западном направлении с отходом из Сингана 30 января на 5 неделе,

в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 8 марта на 10 неделе,

в западном направлении с отходом из Сингана February 13 февраля на 7 неделе,

в восточном направлении с отходом из Саутгемптона 22 марта на 12 неделе,

в западном направлении с отходом из Сингана March 12 марта на 11 неделе,

в восточном направлении с отходом из Саутгемптона April 19 на 16 неделе,

на сервисе Loop 5:

в западном направлении с отходом из Циндао 9 февраля на 6 неделе,

в восточном направлении с отходом из Роттердама 16 марта на 12 неделе,

в западном направлении с отходом из Циндао 22 марта на 12 неделе,

в восточном направлении с отходом из Роттердама 27 апреля на 18 неделе,

на сервисе Loop 6:

в западном направлении с отходом из Гаосюна 26 января на 4 неделе,

в восточном направлении с отходом из Феликстоу 7 марта на 10 неделе,

на сервисе Loop 7:

в западном направлении с отходом из Нинбо 9 февраля на 6 неделе,

в восточном направлении с отходом из Антверпена 13 марта на 11 неделе,

в западном направлении с отходом из Нинбо 23 февраля на 8 неделе,

в восточном направлении с отходом из Антверпена 27 марта на 13 неделе,

на трейде Азия – Восточное Средиземноморье и Черное море:

на сервисе EM1:

в западном направлении с отходом из Пусана 19 января на 3 неделе,

в восточном направлении с отходом из Стамбула 21 февраля на 8 неделе,

в западном направлении с отходом из Пусана 9 февраля на 6 неделе,

в восточном направлении с отходом из Стамбула 13 марта на 11 неделе,

на сервисе EM2:

в западном направлении с отходом из Циндао 30 января на 5 неделе,

в восточном направлении с отходом из Ашдода 25 февраля на 9 неделе,

в западном направлении с отходом из Циндао 13 февраля на 7 неделе,

в восточном направлении с отходом из Ашдода 10 марта на 11 неделе,

в западном направлении с отходом из Циндао 20 февраля на 8 неделе,

в восточном направлении с отходом из Ашдода 17 марта на 12 неделе,

на трейде Азия – Западное Средиземноморье:

на сервисе WM1:

в западном направлении с отходом из Циндао 20 января на 4 неделе, в восточном направлении с отходом из Специи 21 февраля на 8 неделе, в западном направлении с отходом из Циндао 3 февраля на 6 неделе, в восточном направлении с отходом из Специи 6 марта на 10 неделе,

на сервисе WM2:

в западном направлении с отходом из Циндао 28 января февраля на 5 неделе,

в восточном направлении с отходом из Валенсии 3 марта на 10 неделе,

на сервисе AAS:

в западном направлении с отходом из Шанхая 17 декабря на 51 неделе,

в восточном направлении с отходом из Триеста 20 января на 4 неделе,

в западном направлении с отходом из Шанхая 7 января на 2 неделе,

в восточном направлении с отходом из Trieste 10 февраля на 7 неделе,

в западном направлении с отходом из Шанхая 21 января на 4 неделе,

в восточном направлении с отходом из Триеста 24 февраля на 9 неделе,

в западном направлении с отходом из Шанхая 25 февраля на 9 неделе,

в восточном направлении с отходом из Триеста 30 марта на неделе.

На тех неделях, когда отменяются рейсы на сервисе AAS, на сервисе EM1 будет добавлен судозаход в Копе, ротация будет следующая: Шанхай – Пусан – Ningbo – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид Вест – Копер – Измит – Амбарли – Констанца – Одесса – Пирей – Порт-Саид Вест – Джидда – Порт-Келанг – Пусан.

Это касается следующих рейсов EM1: