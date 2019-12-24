И опять отмена рейса

OOCL сообщил о дополнительных отменах рейсов на трейде Азия – Европа. Помимо объявленных ранее отменяются следующие рейсы:
на трейде Азия – Северная Европа:
на сервисе Loop 4:
- в западном направлении из Сингана 23 января на 4 неделе,
- в восточном направлении из Саутгемптона 1 марта на 9 неделе,
на трейде Азия – Средиземноморье:
на сервисе EM2:
- в западном направлении из Циндао 2 января на 1 неделе,
- в восточном направлении из Ашдода 28 января на 5 неделе,
- в западном направлении из Циндао 16 января на 3 неделе,
- в восточном направлении из Ашдода 11 февраля на 7 неделе.