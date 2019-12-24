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OOCL увеличил объемы и выручку
24.12.2019

И опять отмена рейса


    • OOCL сообщил о дополнительных отменах рейсов на трейде Азия – Европа. Помимо объявленных ранее отменяются следующие рейсы:

    на трейде Азия – Северная Европа:

    на сервисе Loop 4:      

    • в западном направлении из Сингана 23 января на 4 неделе,
    • в восточном направлении из Саутгемптона 1 марта на 9 неделе,

    на трейде Азия – Средиземноморье:

    на сервисе EM2:

    • в западном направлении из Циндао 2 января на 1 неделе,
    • в восточном направлении из Ашдода 28 января на 5 неделе,
    • в западном направлении из Циндао 16 января на 3 неделе,
    • в восточном направлении из Ашдода 11 февраля на 7 неделе.

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