Железнодорожные контейнеры

По итогам 11 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%, составив 4,53 млн TEU.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,6% до 1,89 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 12,6% до 1,16 млн TEU, импортные – на 24% до 968,8 тыс. TEU и транзитные – на 5,3% до 521,5 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 11 месяцев 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения превысила 3 млн TEU, что на 12,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 13,5% до 508,5 тыс. TEU, лесных грузов – на 33,5% до 466,5 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,6% до 281,3 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 8,4% до 262,7 тыс. TEU, автомобилей – на 10,1% до 226,8 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 8% до 209,2 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 12,6% до 126,9 тыс. TEU, цветных металлов – на 5,7% до 104,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 10,5% до 103,4 тыс. TEU, остальных и сборных – на 21,1% до 99,9 тыс. TEU.

Перевозки нефтяных грузов выросли на 8,8%, до 79,4 тыс. TEU.

Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,3% до 281 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 9,5% до 35,4 тыс. TEU.

В ноябре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 445,1 тыс. TEU, что на 31,6% больше, чем в ноябре 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем – плюс 0,7%.