Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019

На 50 неделе года спотовые ставки на средиземноморском направлении существенно выросли. При этом на американском трейде ставки опустились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 49 неделей на 11,6%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 40,5%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 9,2%, на порты восточного побережья – на 4,8%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 9,4%, на Южную Америку – на 15,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 2,6%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии, на Южную Корею и на Сингапур остались прежними.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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