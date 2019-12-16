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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
16.12.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019


    • На 50 неделе года спотовые ставки на средиземноморском направлении существенно выросли. При этом на американском трейде ставки опустились.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 49 неделей на 11,6%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 40,5%.

    Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 9,2%, на порты восточного побережья – на 4,8%.

    Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 9,4%, на Южную Америку – на 15,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 2,6%.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии, на Южную Корею и на Сингапур остались прежними.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

     


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