Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый еврокомиссар по транспорту
28.11.2019

Новый еврокомиссар по транспорту


    • Официального объявления еще не было, но, судя по тому, что кандидат в еврокомиссары по транспорту уже принимает в твиттере поздравления и «готовится засучить рукава и приняться за работу», назначение состоялось.

    Новый транспортный еврокомиссар – Адина-Иоана Валеан, представительница Румынии. В Европарламенте она с 2007 года, с того момента, как Румыния присоединилась к ЕС.

    А.-И. Валеан работала в комитетах по промышленности, исследованиям и энергетике, по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов и по рассмотрению петиций.

    В 2014-2017, при Антонио Таяни, она была вице-президентом Европарламента и отвечала за информационные технологии и связь.

    Новый еврокомиссар по транспорту

    Первое «семейное фото» в новом составе от вновь избранного председателя Европарламента Урсулы фон дер Ляйен — все за исключением одного еврокомиссара, которому, как она пояснила, «пришлось пожать больше рук, чем остальным». В таком составе им предстоит работать в течение 2019-2024 гг.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.07.2019
    М.Акимов переизбран председателем совета директоров ОАО «РЖД»
    Председателем совета директоров ОАО «РЖД» переизбран заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Единогласное решение было принято вчера, 25 […]
    НазначенияРЖДСовет директоров
    0
    25.03.2019
    Новый статс-секретарь Минтранса
    Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Дмитрий Зверев. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева […]
    Министерство транспортаНазначения
    0
    29.08.2019
    Назначение в Российском морском регистре
    Назначен руководитель представительства Регистра в Румынии
    НазначенияРоссийский морской регистр судоходства
    0
    01.07.2019
    Назначен ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского
    Ректором МГУ им. адм. Г.И.Невельского назначен Денис Буров, сообщает пресс-служба Росморречфлота. 28 июня замруководителя агентства Андрей Тарасенко провел […]
    МГУ им. адм. Г.И.НевельскогоНазначенияОбразование
    0
    06.02.2019
    Отставка и назначение в «Автодоре»
    Дмитрий Медведев освободил Сергей Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение от 5 […]
    НазначенияОтставкиПравительствоРосавтодор
    0
    11.01.2019
    Назначен CEO APL
    Новым CEO APL назначен Ларс Каструп. До этого он занимал должность вице-президента по управлению активами CMA CGM, в […]
    APLНазначения
    0
    15.01.2019
    Новый CEO DHL Express
    Новым CEO DHL Express назначен Джон Пирсон. Как сообщили SeaNews в компании, он приступил к своим обязанностям с […]
    DHLНазначения
    0
    15.11.2019
    Новый генеральный в Мурманске
    На должность генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт» избран Алексей Рыкованов. На этом посту он сменил Александра […]
    Мурманский морской торговый портНазначения
    0
    16.09.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2019 года составил 143,4 млрд евро. Это на 1,2% […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    04.04.2019
    Назначение в Управлении на транспорте МВД
    В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО назначен новый начальник 
    НазначенияУТ МВД РоссииЮг
    0
    18.11.2019
    Назначения в НМТП
    Заместителем генерального директора по финансам и экономике ПАО «НМТП» назначен Николай Мельников. На должность руководителя Центра организации закупочной […]
    НазначенияНовороссийский морской торговый порт
    0
    19.11.2019
    MSC подтвердила назначение С.Тофта
    Mediterranean Shipping Company официально объявила о назначении Сорена Тофта, на прошлой неделе покинувшего Maersk, своим Chief Executive Officer. […]
    MaerskMSCНазначенияОтставки
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.11.2019 Контейнерооборот Южной Кореи
    28.11.2019 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.11.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    27.11.2019 Контейнерооборот Украины
    26.11.2019 Контейнерооборот лидеров
    26.11.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ