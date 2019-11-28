Новый еврокомиссар по транспорту

Официального объявления еще не было, но, судя по тому, что кандидат в еврокомиссары по транспорту уже принимает в твиттере поздравления и «готовится засучить рукава и приняться за работу», назначение состоялось.

Новый транспортный еврокомиссар – Адина-Иоана Валеан, представительница Румынии. В Европарламенте она с 2007 года, с того момента, как Румыния присоединилась к ЕС.

А.-И. Валеан работала в комитетах по промышленности, исследованиям и энергетике, по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов и по рассмотрению петиций.

В 2014-2017, при Антонио Таяни, она была вице-президентом Европарламента и отвечала за информационные технологии и связь.

Первое «семейное фото» в новом составе от вновь избранного председателя Европарламента Урсулы фон дер Ляйен — все за исключением одного еврокомиссара, которому, как она пояснила, «пришлось пожать больше рук, чем остальным». В таком составе им предстоит работать в течение 2019-2024 гг.