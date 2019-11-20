Отставки и назначения в Global Ports

Global Ports сообщил, что член совета директоров группы Антон Чертков проинформировал группу о намерении выйти из состава совета. Напомним, А.Чертков вошел в состав света директоров после приобретения доли в Global Ports группой «Дело».

На голосование на внеочередном собрании акционеров Global Ports, назначенном на 16 декабря этого года, вынесен вопрос об избрании директором компании Ивана Беседина, в прошлом заместителя министра МПС, начальника Калининградской железной дороги и Московского метрополитена. С апреля этого года И.Беседин занимает должность советника резидента группы «Дело».