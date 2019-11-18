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Назначения в НМТП
18.11.2019

Назначения в НМТП


    • Заместителем генерального директора по финансам и экономике ПАО «НМТП» назначен Николай Мельников. На должность руководителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам ПАО «НМТП» назначен Сергей Панюта. Решения было приняты по итогам заседания  Совета директоров НМТП, состоявшегося 14 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба порта.

    Н.Мельников – экономист по образованию, окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Ранее занимал руководящие должности в организациях системы ПАО «Траснефть» (АО «Транснефть – Терминал», ООО «Транснефть – Сервис»).

    С.Панюта – экономист-менеджер по образованию, окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении). Ранее занимал должность заместителя руководителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам группы компаний ПАО «НМТП».

     


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