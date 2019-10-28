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парк солнечных концентраторов в порту Антверпен
28.10.2019

Первый в Европе парк солнечных концентраторов в порту Антверпен


    • В порту Антверпен запустили в эксплуатацию первый в Европе парк солнечных концентраторов, который будет генерировать теплоэнергию для промышленных предприятий. Солнечная энергия концентрируется в зеркальных панелях параболической формы, при этом температуры может достигать 400 градусов Цельсия. Такая технология позволяет вырабатывать в три раза больше энергии, чем фотоэлектрические системы, при этом тепло можно хранить в изолированных контейнерах, с тем чтобы использовать его в ночное время.

    Несколько месяцев назад технология концентрации солнечной энергии для выработки тепла была обкатана на площадке логистической компании Adpo (Antwerp Distribution and Products Operations). Раньше для выработки пара, необходимого для пропарки контейнеров и цистерн, компания использовала газ. Новая технология позволяет получать пар с необходимой температурой (до 140 градусов), не причиняя вреда окружающей среде.

    Солнечные концентраторы в Антверпене установлены в рамках пилотного проекта, софинансируемого праивтельстом Фландрии. Помимо парка в Антверпене, в него входят уже упомянутая установка на площадке Adpo в Беверене, в Генке и Остенде. Технология разработана и внедряется бельгийской компанией Azteq.

    Видео: Администрация порта Антверпен


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