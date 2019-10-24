ФГК тестирует контрейлерные платформы

Завершился первый этап практических испытаний разработанных технических условий размещения и крепления грузовых автомобилей на новом подвижном составе – универсальном вагоне-платформе модели 13-5205, который разработали совместно АО «Федеральная грузовая компания» и АО «Уралвагонзавод». Платформа предназначена для транспортировки по железной дороге грузовых автомобилей, контейнеров и колесной техники, а также тяжеловесной военной техники.

Испытания на соударения прошли в начале октября на станции Орехово-Зуево в Московской области, сообщает пресс-служба ФГК. В ходе испытаний были протестированы технические способы и условия размещения и крепления автопоездов на новом вагоне АО «ФГК». Было проведено две серии экспериментов. В первой был задействован автопоезд (грузовой автомобиль с прицепом) длиной 18,75 м, загруженный до полной грузоподъёмности. Общая масса фуры с грузом (цемент в мешках) составила 43 тонны. Во второй серии использовалась порожняя короткобазная фура (длина которой чуть более 16 м).

Для обоих автопоездов были проведены динамические испытания, имитирован процесс маневровой — сортировочной работы — произведены многочисленные соударения с группой стоящих вагонов. В результате проведённых мероприятий смещения груза не произошло – испытания признаны успешными.

«Совместно с партнерами мы выполняем данные нами обещания: проведенные испытания – это шаг навстречу регулярным контрейлерным перевозкам в России, – сказал заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер ФГК Андрей Шевцов. – Мы рады отметить, что испытания подтвердили надежность разработанных технических средств и условий размещения и крепления автотранспорта на открытом подвижном составе, так как абсолютная безопасность нового вагона и его соответствие принятым техническим нормативам являются приоритетами в холдинге РЖД».

Следующим этапом тестирования разработки станут поездные испытания – груженый автопоезд будет отправлен на платформе на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.