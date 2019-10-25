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Maersk Tankers экспериментирует с турбопарусами
25.10.2019

Maersk Tankers экспериментирует с турбопарусами


    • Maersk Tankers и финская инжиниринговая компания Norsepower Oy совместно с партнерами успешно завершили испытания двух роторных парусов Norsepower Rotor Sails. Тестирование проводилось на танкере-продуктовозе «Maersk Pelican», принадлежащем Maersk Tankers.

    Роторные паруса действуют на основе физического процесса, возникающего при обтекании вращающегося цилиндрического или круглого тела потоком жидкости или газа, известного как эффект Магнуса. Такие паруса обеспечивают дополнительную ветровую тягу судна, увеличивая энергоэффективность и снижая расход топлива.

    Основу движителя составляет аэродинамический профиль, вертикальная металлическая труба сечения, близкого к яйцевидному, с подвижным щитком, улучшающим аэродинамическое разделение внешней и внутренней поверхностей. Насосная система нагнетает в трубу воздух, создавая с одной стороны паруса необходимое разрежение; движение происходит в направлении, перпендикулярном давлению. Таким образом, парус работает как крыло: с одной стороны его воздух протекает медленнее, чем с другой, создавая движущую силу.

    Турбопаруса на борту «Maersk Pelican» были установлены в сентябре прошлого года. Общая экономия топлива с 1 сентября 2018 года по 1 сентября этого года составила 8 %, что эквивалентно 1,4 тыс. тонн CO2. Расчеты были подтверждены результатами полномасштабных измерений и вычислительного анализа.

    «В ходе испытаний экипаж положительно оценил удобство эксплуатации, безопасность и производительность роторных парусов», – отметил Chief Technical Officer Maersk Tankers Томми Томассен.

    «Мы рассматриваем технологии ветроэнегетики как одну из технологий, которая может дать нам реальный прорыв в сокращении выбросов CO2 и помочь нам достичь нашей цели сокращения выбросов на 30% к 2021 году. Мы будем внимательно следить за развитием вокруг финансовой и коммерческой жизнеспособности технологии для потенциальных будущих установок на некоторых из наших других крупных судов. Мы решили, что «Maersk Pelican» будет продолжать ходить с роторными парусами», – заявили в Maersk Tankers.


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