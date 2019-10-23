Что растет в импорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года импорт в Россию составил 84 млн тонн грузов, что на 6,5 млн тонн или на 7,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 3 млрд долларов, или на 1,9% и составил 153,9 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольший рост импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришелся на цинк и изделия из него. За 8 месяцев 2019 года импорт этих грузов увеличился в 2,4 раза до 105,5 млн долларов. Более 60% поставок идет из Казахстана.

На 74,1% – до 585,7 млн долларов – вырос импорт железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического сигнального оборудование всех видов. Почти треть объема этой номенклатуры осуществляется из Украины.

Третья товарная позиция, импорт которой вырос за 8 месяцев наиболее существенно, – это произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариата. Их было ввезено на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 11,2 млн долларов. Почти 60% товаров этой категории (в стоимостном выражении) поступило из Франции.

Наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на фармацевтическую продукцию. За 8 месяцев 2019 года поставки товаров этой группы в Россию выросли на 541,7 млн долларов до 7,6 млрд долларов. 23% импорта всего фармацевтики приходится на долю Германии.

Поставки изделий из черных металлов увеличились на 483,8 млн долларов до 4,2 млрд долларов. Почти 30% импортируется из Китая, 10% – из Германии и 7% – из Финляндии.

В физическом выражении

В физическом выражении набольший рост в процентах приходится на цинк и изделия из него. По итогам 8 месяцев импорт этих товаров вырос в 2,9 раза и составил 35 тыс. тонн.

Поставки железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая, подвижного состава и их частей; путевого оборудования и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их частей; механического сигнального оборудование всех видов увеличились на 64,2% до 298,1 тыс. тонн.

На третьем месте – медь и изделия из нее было, которых было ввезено 123,6 тыс. тонн, на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 40% поставок приходилось на Киргизию и Мексику.

Лидером по приросту физического объема импорта являются руды, шлак и зола, поставки которых выросли на 744,1 тыс. тонн и составили 8204,8 тыс. тонн. БОльшая часть этих товаров – 86% – идет в Россию из Казахстана.

На втором месте – изделия из черных металлов. По итогам января-августа их поставки увеличились на 451,1 тыс. тонн до 1785,7 тыс. тонн.

Импорт пластмасс и изделий из них за январь-август 2019 года вырос до 2578,9 тыс. тонн, что на 207,6 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.