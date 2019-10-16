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Лесной экспорт
16.10.2019

Лесной экспорт


    • По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-августе 2019 года составил порядка 13,3 млн тонн — на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 0,9% — до 3,1 млрд долларов. В августе этого года обработанных лесоматериалов вывезли порядка 1,7 млн тонн, что на 0,4% меньше аналогично показателя прошлого года и на 5,8% меньше предыдущего месяца. Доходы в августе от экспорта обработанных лесоматериалов снизились по сравнению с августом 2018 года на 3,8% и относительно июля этого года — на 8,3% до 378,2 млн долларов.

    Необработанных лесоматериалов за 8 месяцев 2019 года вывезли на 17,2% меньше, чем годом ранее — их объем достиг 10,1 млн кубометров. Доходы от экспорта необработанных лесоматериалов также снизились по сравнению с январем-августом 2018 года на 26,8%, составив 732 млн долларов. В августе 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 1,1 млн кубометров (-30,8% к августу 2018 и -19,7% к июлю 2019 года). В стоимостном выражении их экспорт составил 70,9 млн долларов (-37,9% к августу 2018 и -26,7% к июлю 2019).

    Клееной фанеры за 8 месяцев этого года было экспортировано порядка 1,9 млн кубометров, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. В то же время в денежном выражении ее экспорт упал на 14,9% — до порядка 785,6 млн долларов. В августе этого года экспорт фанеры составил порядка 242,6 тыс. кубометров — на 9,2% больше аналогично показателя прошлого года, но на 23,3% меньше предыдущего месяца. Доходы в августе от экспорта фанеры снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 17,2% и на 6,3% сократились относительно июля этого года – до 95 млн долларов.

    Поставки на мировой рынок российской древесной целлюлозы за январь-август 2019 года сократились на 0,7% и составили порядка 1,4 млн тонн. В деньгах экспорт целлюлозы упал на 24,7% до 744,1 млн долларов. В августе 2019 года экспорт целлюлозы составил 173,5 тыс. тонн (-4,9% к августу 2018 и +4,5% к июлю 2019). В стоимостном выражении ее экспорт составил 79,4 млн долларов (-39,8% к августу 2018 и -7,7% к июлю 2019 года).

    Газетной бумаги за отчетный период этого года отгрузили 835,9 тыс. тонн, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги, напротив, снизился – на 2,8% до 395,5 млн долларов. В августе этого года газетной бумаги вывезли порядка 114,3 тыс. тонн, что на 10% больше аналогично показателя прошлого года и на 12,3% больше предыдущего месяца. Доходы в августе от экспорта газетной бумаги упали по сравнению с августом 2018 года на 24,8%, но на 7,9% выросли относительно июля этого года — до 47,5 млн долларов.


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