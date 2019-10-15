Проблемы контейнерной логистики обсудят в Санкт-Петербурге

Подходит к завершению регистрация на II международную конференцию «ТрансКонт», которая состоится 18 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге (отель Санкт-Петербург). Более 125 делегатов из России, Казахстана, Беларуси, Эстонии и Литвы примут участие в работе форума.

Конференция проводится ежегодно при участии крупнейших российских компаний транспортного сектора и ключевых грузоотправителей.

В рамках конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся контейнеризации нефтехимических и навалочных грузов, проблем рефлогистики, таможенного оформления и др.

Список участников и программа конференции доступна на сайте конференции www.transcontevent.ru