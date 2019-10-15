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Проблемы контейнерной логистики обсудят в Санкт-Петербурге
15.10.2019

Проблемы контейнерной логистики обсудят в Санкт-Петербурге


    • Подходит к завершению регистрация на II международную конференцию «ТрансКонт», которая  состоится 18 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге (отель Санкт-Петербург).  Более 125 делегатов из России, Казахстана, Беларуси, Эстонии и Литвы примут участие в работе форума.

    Конференция проводится ежегодно при участии крупнейших российских компаний транспортного сектора и ключевых грузоотправителей.

    В рамках конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся контейнеризации нефтехимических и навалочных грузов, проблем рефлогистики, таможенного оформления и др.

    Список участников и программа конференции доступна на сайте конференции www.transcontevent.ru


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