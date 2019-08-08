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Hapag-Lloyd почувствовал синергетический эффект
08.08.2019

Hapag-Lloyd вышел в прибыль

    • Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

    По итогам квартала объем перевозок сократился на 9,5% до 3,04 млн TEU при росте средней величины фрахтовой ставки на 5,3% до 1063 долларов за TEU.

    Выручка выросла на 12,9% до 3,2 млрд евро, показатель EBITDA – в 2,2 раза до 467 млн евро, операционная прибыль – в 4,4 раза до 176 млн евро.

    Чистая прибыль за квартал составила 50 млн евро против чистого убытка 67 млн за второй квартал 2018 года.

    По итогам полугодия объем перевозок увеличился на 2% до 5,97 млн TEU, средний размер фрахтовой ставки был 1020 долларов за TEU, на 5% выше, чем годом ранее.

    Выручка выросла на 14,9% до 6,2 млрд евро, EBITDA – в 2,2 раза до 956 млн евро, операционная прибыль – в 4,3 раза до 389 млн евро.

    Чистая прибыль за первое полугодие составила 146 млн евро против чистого убытка 101 млн евро за тот же период прошлого года.


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