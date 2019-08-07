Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры
07.08.2019

Железнодорожные контейнеры

    • По итогам 7 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%, составив 2,8 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 9,2% до 1,16 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 13,6% до 729 тыс. TEU, импортные – на 25,7% до 596,7 тыс. TEU и транзитные – на 15,7% до 314 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-июля 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,9 млн TEU, что на 14,3% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 11,4% до 310,7 тыс. TEU, лесных грузов – на 43% до 296,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 11,7% до 164,2 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 9,4% до 159,6 тыс. TEU, автомобилей – на 14,1% до 136,6 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 6,7% до 126,7 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 14,8% до 78,7 тыс. TEU, цветных металлов – на 6,2% до 65,7 тыс. TEU, остальных и сборных – на 24,5% до 59,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 14,1% до 63,7 тыс. TEU.

    По итогам 7 месяцев этого года увеличились перевозки нефтяных грузов – на 8,3%, до 49,3 тыс. TEU.   
    Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,1% до 178 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 13,1% до 23,7 тыс. TEU.

    В июле этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 424,5 тыс. TEU, что на 4,9% больше, чем в июле 2018 года (+2,3% к июню 2019 года).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.07.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 29, 2019
    На 29 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    31.05.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2019
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    02.07.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2019 года достиг 1786,21 млрд долларов. Это на 1,6% меньше, чем за […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    24.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4 2019
    На рынок Азовского моря вышло слишком много свободных судов – как на спотовых, так и на срочных позициях.  […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    18.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2019
    На 7 неделе ставки на всех  исследуемых трейдах снизились. Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    18.01.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 7 января флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь
    0
    07.06.2019
    Грузооборот российского транспорта
    Перевозки грузов российским транспортом за январь-апрель этого года снизился на 0,4%, составив более 2,35 млрд тонн. По данным […]
    2019АвиаперевозкиАвтотранспортМорской транспорт
    0
    06.05.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого квартала 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили более 1,74 млрд тонн. По сравнению с […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    07.03.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТСеверо-Запад
    0
    01.08.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 31 2019
    В Азовском море в настоящее время, по мнению судового брокера «Руфко», реализуется прошлогодний августовский сценарий, однако с некоторыми […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    31.07.2019
    Переменчивые настроения на нефтяном рынке
    С начала июля настроения на мировом рынке нефти достаточно переменчивые. 2 июля в Вене состоялось заседание стран ОПЕК+, […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    07.05.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Март 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.08.2019 Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
    07.08.2019 Железнодорожные контейнеры
    06.08.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    06.08.2019 Все порты Финляндии
    05.08.2019 COSCO закрыл сделку по новым активам
    05.08.2019 ONE открыл депо в Роттердаме
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД