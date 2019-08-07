Железнодорожные контейнеры

По итогам 7 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%, составив 2,8 млн TEU.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 9,2% до 1,16 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 13,6% до 729 тыс. TEU, импортные – на 25,7% до 596,7 тыс. TEU и транзитные – на 15,7% до 314 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-июля 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,9 млн TEU, что на 14,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 11,4% до 310,7 тыс. TEU, лесных грузов – на 43% до 296,8 тыс. TEU, промышленных товаров – на 11,7% до 164,2 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 9,4% до 159,6 тыс. TEU, автомобилей – на 14,1% до 136,6 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 6,7% до 126,7 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 14,8% до 78,7 тыс. TEU, цветных металлов – на 6,2% до 65,7 тыс. TEU, остальных и сборных – на 24,5% до 59,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 14,1% до 63,7 тыс. TEU.

По итогам 7 месяцев этого года увеличились перевозки нефтяных грузов – на 8,3%, до 49,3 тыс. TEU.

Снижение произошло только в перевозках бумаги – на 1,1% до 178 тыс. TEU и химических и минеральных удобрений – на 13,1% до 23,7 тыс. TEU.

В июле этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 424,5 тыс. TEU, что на 4,9% больше, чем в июле 2018 года (+2,3% к июню 2019 года).