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Новые рекорды Роттердама
31.07.2019

Новые рекорды Роттердама

    • По итогам первого полугодия 2019 года порт Роттердам обработал в общей сложности 240,7 млн тонн, побив новый рекорд, сообщили SeaNews в Администрации порта. Новый показатель на 3,4% превышает результат годичной давности.

    Перевалка контейнеров, которые являются для Роттердама стратегическим направлением, выросла на 4,8% в TEU и на 6,4% в тоннах – и это тоже рекорд. Основными драйверами роста были импорт и трансшипмент. Всего было обработано 7,5 млн TEU.

    Оборот наливных грузов увеличился на 2,8% до 110 млн тонн. При этом почти в два раза, на 93,9% выросла перевалка сжиженного природного газа, грузопоток сырой нефти увеличился на 2,8%, тогда как нефтепродукты упали на 5,8%. Прочего налива через Роттердам прошло на 14,4% больше, чем годом ранее.

    Перевалка сухих грузов увеличилась на 2,9%, в том числе железная руда и металлолом выросли на 0,9%, уголь – на 1,3%, а сельхозгрузы просели на 7,2%.

    Грузопоток ро-ро увеличился на 2,7%, перевалка прочих генгрузов снизилась на 0,3%.

    Финансовые результаты в Администрации порта оценивают как хорошие. Так, выручка увеличилась на 4% до 357,8 млн евро, при этом вырос доход как от портовых сборов, так и от сдачи участков в аренду.

    «Грузоооборот в порту растет хорошо, особенно в стратегически важном контейнерном сегменте. Финансовые результаты Администрации порта хорошие. Поэтому мы можем продолжать инвестировать в порт, в развитие физической инфраструктуры и цифровые решения для торговли и логистики», – сказал CEO Администрации порта Аллард Кастелейн.

    Иконка информация
    О проекте перехода к цифровому порту на конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок», которую ИАА SeaNews проводит под эгидой Евразийской экономической комиссии 19-20 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге, расскажет Александр Филипсен, бизнес-менеджер Containers – Shortsea Администрации порта Роттердам. С полной программой меропрпиятия можно ознакомиться здесь, зарегистрироваться для участия в конференции – здесь

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