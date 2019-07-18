Дноуглубление в Обской губе начнут через две недели

Работы по дноуглублению в Обской губе должны начаться не позднее 1 августа этого года. Об этом сказал заместитель председателя правительства России Максим Акимов в ходе заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В рамках бюджетных корректировок на 2019 год обеспечен необходимый уровень финансирования дноуглубительных работ по терминалу «Утренний» в морском порту Сабетта в размере 3,84 млрд рублей. Положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту дноуглубления было получено только в мае этого года, поэтому произошёл сдвиг в издании необходимых нормативно-правовых актов о выделении бюджетных инвестиций. Сейчас уже выпущено распоряжение правительства Российской Федерации об определении единственного исполнителя по этим работам, стартовала мобилизация специализированного флота (восемь судов придут в Сабетту в течение двух недель). Однако лимиты финансирования для заключения государственного контракта с подрядчиком пока не доведены: как пояснил Вячеслав Рукша, доработанный проект постановления правительства на этот счёт повторно направлен на согласование в ответственные органы исполнительной власти.

М. Акимов в ответ сделал замечание исполнителям, напомнив, что в Обской губе крайне короткий строительный сезон – около 10 недель, и срыв работ из-за бюрократической проволочки недопустим. Он потребовал незамедлительно подготовить на подпись председателю правительства согласованный проект постановления с тем, чтобы работы по дноуглублению начались не позднее 1 августа.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отдельно добавил, что строительство терминала «Утренний» в Сабетте является принципиальным условием реализации проекта «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк», который в свою очередь обеспечит 50 млн т грузовой базы СМП в 2024 году. Для строительства терминала необходимо дополнительно изыскать почти 100 млрд рублей из средств федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Соответствующее поручение президента России дано в феврале 2019 года, «Росатом» включил дополнительную потребность в бюджетную заявку в рамках подготовки проекта федерального бюджета.